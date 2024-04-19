"Я зворушений підтримкою українців". Режисер "20 днів у Маріуполі" привіз Оскар в Україну

Оскар і BAFTA - нарешті в Україні!

У п'ятницю, 19 квітня, режисер Мстислав Чернов, чий документальний фільм "20 днів у Маріуполі" приніс Україні історичну перемогу на премії Оскар 2024, привіз статуетку до Києва.

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Чернова та його колег Євгена Малолєтку та Василісу Степаненко зустрічали на Залізничному вокзалі столиці.

Мстислав Чернов з Оскаром Артхаус Трафік

"По-перше, я хочу сказати, що ми щасливі повернутися додому. Ми щасливі, що статуетка Оскара приїхала в Україну. І дякую "Укрзалізниці" і Артхаус Трафік за підтримку нас у цій дорозі – до Оскара і додому", – сказав Чернов.

Мстислав Чернов, Євген Малолєтка Марія Кабацій

Режисер оскароносного фільму про перші дні повномасштабного вторгнення Росії у Маріуполі подякував співвітчизникам за підтримку своєї роботи.

Українські Оскар та BAFTA - вже в Києві Марія Кабацій

"Те, що я не встиг сказати зі сцени в Лос-Анджелесі, це те, наскільки я зворушений підтримкою українців за ці два роки, поки ми боролися за Оскар. Тому що в сучасному світі недостатньо зняти правду. В сучасному світі недостатньо зробити фільм. В сучасному світі недостатньо навіть показати його мільйонам людей. Треба кожен день наводити докази і продовжувати говорити, щоб правда не була спаплюжена, щоб її не перебрехали. Тому підтримка мільйонів українців для нас була надважлива", – сказав він.

Мстислав Чернов, Євген Малолєтка та Василіса Степаненко Марія Кабацій

Більше фото із зустрічі команди фільму "20 днів у Маріуполі" та їхніх нагород - дивіться у галереї:

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Про "20 днів у Маріуполі"

Стрічку "20 днів у Маріуполі" створили режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які залишалися в обложеному росіянами Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Телевізійники чекають на приїзд Чернова і колег Марія Кабацій

Пізніше на основі матеріалів, які Чернов з командою фотокореспондентів Associated Press відправляли з Маріуполя в світові ЗМІ, розповідаючи про страшні події в місті, змонтували документальну стрічку. За це вони згодом отримали Пулітцерівську премію та Шевченківську премію.

У лютому 2024-го стрічка здобула нагороду кінопремії BAFTA. А в березні фільм здобув премію "Оскар" у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Після історичної перемоги "20 днів у Маріуполі" на Оскарі документалку повернули до кінотеатрів.

Документальний фільм розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі Донецької області під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року.

Також фільм вийшов на українських стримінгових платформах: Takflix, Sweet.TV, Megogo, "Київстар ТБ" та Volia TV.

А з 21 квітня оскароносна українська стрічка з'явиться на стримінговій платформі Netflix.