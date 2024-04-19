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"Я зворушений підтримкою українців". Режисер "20 днів у Маріуполі" привіз Оскар в Україну

Марія Кабацій — 19 квітня, 15:05
Я зворушений підтримкою українців. Режисер 20 днів у Маріуполі привіз Оскар в Україну
Оскар і BAFTA - нарешті в Україні!
Укрзалізниця

У п'ятницю, 19 квітня, режисер Мстислав Чернов, чий документальний фільм "20 днів у Маріуполі" приніс Україні історичну перемогу на премії Оскар 2024, привіз статуетку до Києва.

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Чернова та його колег Євгена Малолєтку та Василісу Степаненко зустрічали на Залізничному вокзалі столиці.

Мстислав Чернов привіз Оскар в Україну
Мстислав Чернов з Оскаром
Артхаус Трафік

"По-перше, я хочу сказати, що ми щасливі повернутися додому. Ми щасливі, що статуетка Оскара приїхала в Україну. І дякую "Укрзалізниці" і Артхаус Трафік за підтримку нас у цій дорозі – до Оскара і додому", сказав Чернов.

Мстислав Чернов, Євген Малолєтка
Мстислав Чернов, Євген Малолєтка
Марія Кабацій

Режисер оскароносного фільму про перші дні повномасштабного вторгнення Росії у Маріуполі подякував співвітчизникам за підтримку своєї роботи.

Статуетки Оскар та BAFTA - вже в Києві
Українські Оскар та BAFTA - вже в Києві
Марія Кабацій

"Те, що я не встиг сказати зі сцени в Лос-Анджелесі, це те, наскільки я зворушений підтримкою українців за ці два роки, поки ми боролися за Оскар. Тому що в сучасному світі недостатньо зняти правду. В сучасному світі недостатньо зробити фільм. В сучасному світі недостатньо навіть показати його мільйонам людей. Треба кожен день наводити докази і продовжувати говорити, щоб правда не була спаплюжена, щоб її не перебрехали. Тому підтримка мільйонів українців для нас була надважлива", сказав він.

Мстислав Чернов, Євген Малолєтка та Василіса Степаненко
Мстислав Чернов, Євген Малолєтка та Василіса Степаненко
Марія Кабацій

Більше фото із зустрічі команди фільму "20 днів у Маріуполі" та їхніх нагород - дивіться у галереї:

Мстислав Чернов повернувся в Україну
Укрзалізниця
Мстислав Чернов фотографується з шанувальниками
Укрзалізниця
Оскар приїхав в Укрїану
Укрзалізниця
Мстислав Чернов з Оскаром
Укрзалізниця
Режисер Мстислав Чернов
Укрзалізниця
Команда фільму "20 днів у Маріуполі"
Укрзалізниця
Команда фільму "20 днів у Маріуполі"
Укрзалізниця
Оскар зустрічали журналісти
Укрзалізниця

Про "20 днів у Маріуполі"

Стрічку "20 днів у Маріуполі" створили режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які залишалися в обложеному росіянами Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Телевізійники чекають лауреатів Оскара
Телевізійники чекають на приїзд Чернова і колег
Марія Кабацій

Пізніше на основі матеріалів, які Чернов з командою фотокореспондентів Associated Press відправляли з Маріуполя в світові ЗМІ, розповідаючи про страшні події в місті, змонтували документальну стрічку. За це вони згодом отримали Пулітцерівську премію та Шевченківську премію.

У лютому 2024-го стрічка здобула нагороду кінопремії BAFTA. А в березні фільм здобув премію "Оскар" у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Після історичної перемоги "20 днів у Маріуполі" на Оскарі документалку повернули до кінотеатрів.

Документальний фільм розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі Донецької області під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року.

Також фільм вийшов на українських стримінгових платформах: Takflix, Sweet.TV, Megogo, "Київстар ТБ" та Volia TV.

А з 21 квітня оскароносна українська стрічка з'явиться на стримінговій платформі Netflix.

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