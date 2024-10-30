Назвали переможців міжнародної мистецької премії Future Generation Art Prize 2024
У вівторок, 29 жовтня, київський центр сучасного мистецтва PinchukArtCentre назвав переможців міжнародної премії Future Generation Art Prize 2024. Володаркою головної премії стала 35-річна Ашфіка Рахман з Бангладешу.
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Мисткиня отримала премію в розмірі 100 тисяч доларів, з них 60 тисяч як грошову винагороду та 40 тисяч інвестиції в художню практику для підтримки створення нових робіт.
"Представлений проєкт Рахман перегукується з історією поділу Індійського субконтиненту, а також із соціально-політичними, релігійними та гендерними наслідками в сучасності. Це робить роботу свідченням колективної травми, яка і поділяється, і долається через піднесену, але водночас скромну і крихку естетику роботи", – прокоментувало роботу художниці міжнародне журі.
Спеціальні премії на загальну суму 20 тисяч доларів отримали: Бехбаатар Енхтур (29, Монголія), Діна Мімі (29, Палестина), Тара Абдулла Могаммед Шаріф (27, Ірак), Гіра Набі (36, Пакистан), Іпех Нур (30, Індонезія), Чжан Сю Джан (35, Тайвань).
Переможців премії визначало міжнародне журі, до складу якого увійшли:
- Сесилія Алемані, кураторка 59-ї Венеційської бієнале "Молоко мрій" 2022 року;
- Бйорн Гельдхоф, артдиректор PinchukArtCentre;
- Діане Ліма, незалежна кураторка, письменниця та ключовий голос антирасистського фемінізму в бразильському сучасному мистецтві;
- Бонавентура Со Бедженг Ндікунг, директор і головний куратор у Будинку культур світу (HKW) в Берліні;
- Алісія Нок, кураторка, керівниця Департаменту сучасного мистецтва і досліджень у Центрі Жоржа Помпіду;
- Саймон Ньямі, незалежний куратор, лектор, арткритик і письменник;
- Хоу Ханьру, арткритик і куратор, що працює в Парижі та Римі, колишній артдиректор MAXXI – Національного музею мистецтва 21 століття в Римі.
Переглянути роботи усіх фіналістів цьогорічної премії можна в Києві, у PinchukArtCentre. Виставка 21 номінантки та номінанта 7-ї Премії Future Generation Art Prize триватиме до 19 січня 2025 року.
На виставці представили як нові, так і нещодавні проєкти художників і художниць.
"Широка географія походження учасни_ць, серед яких мист_кині з України та інших країн, проявляється в різноманітності їхніх художніх підходів. Виставка об’єднує ці унікальні культурні перспективи та практики для залучення до обговорення нагальних питань сьогодення", – розповідають в мистецькому центрі.
Future Generation Art Prize 2026 — міжнародна премія в галузі сучасного мистецтва, метою якої є відкриття нових імен та надання довгострокової підтримки майбутньому поколінню художників.