Назвали переможців міжнародної мистецької премії Future Generation Art Prize 2024

У вівторок, 29 жовтня, київський центр сучасного мистецтва PinchukArtCentre назвав переможців міжнародної премії Future Generation Art Prize 2024. Володаркою головної премії стала 35-річна Ашфіка Рахман з Бангладешу.

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Мисткиня отримала премію в розмірі 100 тисяч доларів, з них 60 тисяч як грошову винагороду та 40 тисяч інвестиції в художню практику для підтримки створення нових робіт.

"Представлений проєкт Рахман перегукується з історією поділу Індійського субконтиненту, а також із соціально-політичними, релігійними та гендерними наслідками в сучасності. Це робить роботу свідченням колективної травми, яка і поділяється, і долається через піднесену, але водночас скромну і крихку естетику роботи", – прокоментувало роботу художниці міжнародне журі.

Оголошення переможців премії. Фотографії надані PinchukArtCentre. Фотограф: Олександр Пілюгін.

Спеціальні премії на загальну суму 20 тисяч доларів отримали: Бехбаатар Енхтур (29, Монголія), Діна Мімі (29, Палестина), Тара Абдулла Могаммед Шаріф (27, Ірак), Гіра Набі (36, Пакистан), Іпех Нур (30, Індонезія), Чжан Сю Джан (35, Тайвань).

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Переможців премії визначало міжнародне журі, до складу якого увійшли:

Сесилія Алемані, кураторка 59-ї Венеційської бієнале "Молоко мрій" 2022 року;

Бйорн Гельдхоф, артдиректор PinchukArtCentre;

Діане Ліма, незалежна кураторка, письменниця та ключовий голос антирасистського фемінізму в бразильському сучасному мистецтві;

Бонавентура Со Бедженг Ндікунг, директор і головний куратор у Будинку культур світу (HKW) в Берліні;

Алісія Нок, кураторка, керівниця Департаменту сучасного мистецтва і досліджень у Центрі Жоржа Помпіду;

Саймон Ньямі, незалежний куратор, лектор, арткритик і письменник;

Хоу Ханьру, арткритик і куратор, що працює в Парижі та Римі, колишній артдиректор MAXXI – Національного музею мистецтва 21 століття в Римі.

Переглянути роботи усіх фіналістів цьогорічної премії можна в Києві, у PinchukArtCentre. Виставка 21 номінантки та номінанта 7-ї Премії Future Generation Art Prize триватиме до 19 січня 2025 року.

На виставці представили як нові, так і нещодавні проєкти художників і художниць.

Ашфіка Рахман під час оголошення переможців премії. Фотографії надані PinchukArtCentre © 2024. Фотограф: Олександр Пілюгін.

"Широка географія походження учасни_ць, серед яких мист_кині з України та інших країн, проявляється в різноманітності їхніх художніх підходів. Виставка об’єднує ці унікальні культурні перспективи та практики для залучення до обговорення нагальних питань сьогодення", – розповідають в мистецькому центрі.

Future Generation Art Prize 2026 — міжнародна премія в галузі сучасного мистецтва, метою якої є відкриття нових імен та надання довгострокової підтримки майбутньому поколінню художників.