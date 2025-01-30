Мінкультури внесло Нікіту Джигурду до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Міністерство культури і стратегічних комунікацій включило російського актора, співака Нікіту Джигурду до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Читайте УП.Культура в Telegram i WhatsApp !

Про це йдеться у відповідному наказі міністерства за підписом його очільника Миколи Точицького.

"Доповнити Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, включивши до нього особу: Джигурда Микита Борисович (Джигурда Никита Борисович), громадянин російської федерації, 27 березня 1961 р. н., актор театру та кіно, діяльність якого створює загрозу національним інтересам, національній безпеці, державному суверенітету та територіальній цілісності України, що полягає у активній участі в антиукраїнських заходах держави-агресора, спрямованих на виправдання та легітимізацію збройної агресії рф проти України", – йдеться в документі.

В МКСК пояснюють своє рішення тим, що Джигурда "в порушення правил перетину державного кордону систематично здійснював в'їзди на тимчасово окуповані території України з метою підвищення морально-психологічного стану та матеріальної підтримки військовослужбовців зс рф".

Зокрема, 2 квітня 2023 актор проводив у Волновасі "патріотичний" захід, 23 січня 2024 року привіз російським військовим автомобіль, а 2 березня 2024 року – привіз окупантам партію FPV-дронів та виступив перед ними.

РЕКЛАМА:

Джигурда на окупованих територіях стріляє з міномета

Наразі у списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці – 240 відомих росіян.

Як Джигурда підтримував російську агресію

Уродженець Києва Нікіта Джигурда у березні 2017 року отримав паспорт громадянина "ДНР". Отримавши паспорт терористичного формування Джигурда заявив: "Я пишаюся тим, що став громадянином ДНР". А пізніше оголосив, що хоче представляти невизнану республіку на конкурсі "Євробачення". Втім, вже за п'ять днів ватажок "ДНР" Олександр Захарченко позбавив Джигурду "громадянства".

Джигурда в Донецьку у 2014 році

Також у березні 2017 року Секретаріат правління Національної спілки кінематографістів України ухвалив рішення про виключення Джигурди із лав НСКУ "за антидержавні висловлювання по відношенню до Держави Україна, одержання паспорта так званої "ДНР".

Того ж року потрапив до бази сайту "Миротворець".