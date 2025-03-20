Перша міжнародна літературна премія про кліматичні зміни назвала фіналісток

Премія Climate fiction Prize, що започаткована у Великій Британії, оголосила перший список номінанток. До короткого списку премії для творів, чиєю темою є кліматичні зміни, увійшло п'ять авторок. Переможницю оголосять 14 травня, пише The Gardian.

Премію Climate fiction Prize започаткували у червні 2024 року. Її щорічно присуджуватимуть "найкращому художньому твору, опублікованому у Великій Британії, пов’язаному з кліматичною кризою". Переможець отримає 10 тисяч фунтів стерлінгів.

Премія підтримується глобальною організацією Climate Spring, яка просуває представлення кліматичної кризи в кіно, на телебаченні та у розважальних програмах.

Ось перші номінантки Climate fiction Prize

Роман Orbital Саманти Гарві розповідає про один день із шести космонавтів, серед яких двоє росіян, отримав Букерівську премію у 2024 році. Роман "Ранкова сторона" Теа Оберт описує біженців з неназваної країни. Обидві книжки потрапили до шортлиста нової премії.

Роман Ебі Даре And So I Roar є продовженням дебютного бестселера "Дівчина з гучним голосом". У ньому йдеться про 14-річну Адунні, що переїхала до Лагосу, після того, як у селі вона стала жертвою насильства та поневолення. За словами судді Climate fiction Prize Торі Цуї, роман розкриває "сувору реальність, з якою стикаються жінки та дівчата в усьому світі, підкреслюючи міжсекторальні екологічні проблеми".

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Briefly Very Beautiful – дебют колишньої журналістки Times Рози Діннін. У книзі авторка розповідає про матір, яка доглядає за своїми трьома маленькими дітьми в місті, охопленому глобальною катастрофою. Один із журі Нікола Честер описав роман як був "переслідуюча, люта розповідь про кохання, красу та бажання пережити кризу, що прискорюється, і світ у вогні".

Ще один номінант на премію – Каліана Бредлі з романом The Ministry of Time, який журі оцінили дуже високо. Мадлен Бантінг, голова журі описала твір як "кліматична художня література, яка водночас вражає і все ще сильно доводить свою думку".

Письменниця написала історію кохання незадоволеного державного службовця, який працює в Лондоні найближчого майбутнього і командира Грема Гора, першого лейтенанта нещасливої ​​експедиції Джона Франкліна до Арктики. Роман торкається тем британського колоніалізму, кризи біженців, геноциду в Камбоджі.

Роман про мати і доньку біженок з неназваної країни The Morningside від Теї Обрехт – п'ятий номінант списку. В ньому 11-річна дівчинка спостерігає та дізнається про громаду, у якій вона живе зараз. І водночас прагне якомога більше зрозуміти громаду, з якої вона походить.

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