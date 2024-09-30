Норвезький бізнесмен виставив на продаж одну з найбільших колекцій Мунка

У Норвегії виставили на продаж одну з найбільших у країні колекцій картин художника Едварда Мунка. Твори продає бізнесмен, спадкоємець судноплавного бізнесу та колекціонер Петтер Ольсен, якого оголосили банкрутом.

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Ольсен називає своє зібрання "найбільшою приватною колекцією Мунка в Норвегії". Зокрема, вона включає кілька автопортретів найвідомішого художника цієї країни, пише Bloomberg.

12 років тому, у 2012-му, колекціонер вже продавав одну з робіт Мунка зі своєї колекції. Це була одна з чотирьох копій найвідомішої роботи Мунка – картини "Крик". Тоді її було продано за 119,9 мільйонів доларів. Це зробило її найдорожчим на той час твором мистецтва, проданим на аукціоні.

76-річний Ольсен раніше був одним з найбагатших людей Норвегії. У 1996 році його статки складали 4,5 мільярда крон. У 2001 році він відсудив у свого старшого брата, судноплавного магната Фреда половину з 34 картин Мунка, вартість яких тоді оцінювалася в 1 мільярд крон (близько 95 млн доларів).

На початку цього місяця стало відомо, що на статки бізнесмена негативно вплинули збиткові інвестиції в нерухомість, у тому числі в музей на батьківщині Мунка. Наразі він заборгував кредиторам близько 780 мільйонів крон (75 мільйонів доларів). Через це Ольсен вирішив розпродати цінні картини. Поки що подробиці майбутнього продажу не розголошуються.

ВІДЕО ДНЯ

Директор Музею Мунка в Осло Тоне Хансен розповів, що інституція зацікавлена у придбанні картин, однак не має на це коштів.

Про Едварда Мунка

Едвард Мунк – норвезький живописець і графік, один з найвизначніших художників-модерністів та піонер експресіонізму. Вже у 26 років мав першу персональну виставку своїх робіт. Був митцем-новатором у низці аспектів, зокрема, у розвинутій ним особливій техніці, в якій першим першим застосував кольорову графіку.

Автопортрет Мунка, 1895 рік Google Art Project

Твори Мунка зберігаються у багатьох музеях світу, насамперед на його батьківщині, у Норвегії – у відкритому в 1963 році Музеї Мунка та Національній галереї (Осло). Також експонуються в Метрополітен-музеї та Музеї сучасного мистецтва (Нью-Йорк), Музеї д'Орсе (Париж), у Новій Пінакотеці (Мюнхен), Національній галереї Шотландії (Единбург) тощо.

Одна з найвідоміших робіт Мунка – експресіоністська картина "Крик", що у кінці ХХ століття набула іконічного значення для мас-культури. Вона зображує агонізуючу від жаху постать людини на тлі криваво-червоного неба та пейзажу фіорду Осло. Художник створив чотири версії цієї картини, використовуючи різні техніки. Через свою популярність "Крик" неодноразово ставав мішенню викрадень.