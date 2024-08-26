Новий сезон в Театрі Франка. Що готує для глядачів найвідвідуваніша сцена країни

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка з нового театрального сезону, який стартує вже завтра, 27 серпня, тестує нову ідею – кожен сезон планують об'єднувати спільним концептом.

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Про це в інтерв'ю УП.Культура розповів директор театру Євген Нищук.

"Ми зараз тестуємо одну ідею – кожному сезону надавати певний концепт. У цьому сезоні ми хочемо віддати цей борг, зачепити 20-30-ті роки і Розстріляне відродження", – розповів Нищук.

За його словами, на камерній сцені Театру Франка вийде низка постановок різних українських режисерів і режисерок. Приміром, буде вистава за твором Пантелеймона Куліша, лекції про Леся Курбаса, спільний проєкт з Музеєм театру про спадщину режисера.

"У нас Оксана Дмітрієва ставитиме Підмогильного "Місто", Наталія Сиваненко – "Сентиментальну історію" Хвильового, над ще одним твором працюватиме Вероніка Літкевич", – додав Нищук.

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Євген Нищук в гримерній Театру Франка Фото: Юлія Вебер / Театр Франка

Новий сезон на великій сцені Театру Франка присвячений різноманітній класиці – тут і "Сон літньої ночі" Шекспіра, яку ставитиме Іван Уривський, і "Ундіна", над якою працюватиме Дмитро Богомазов, і "Розп’яття Прометея" за Есхілом в постановці Якубаса Бразіса. Давід Петросян вже працює над прем'єрою "Слуга двох панів", а пізніше приступить до постановки "Енеїди".

Чи буде на основній сцені поставлено сучасний драматичний український твір – над цим в театрі ще міркують. "Я спілкувався і з Уривським [режисер Іван Уривський], і з Петросяном [режисер Давид Петросян], і іншими режисерами, вони теж шукають цікавий сучасний матеріал", – поділився Нищук. І додав: "З цим непросто, бо з одного боку, матеріалу і цікавої літератури чимало, але чистої театральної драматургії не так багато".

Театр також розглядає можливість співпраці з популярними авторами. "Я вже спілкувався з Сергієм Жаданом, з Андрієм Любкою, щодо співпраці з театром... Щоб вони створили п'єси спеціально для театру і щоб режисер йшов не просто по написаному, а щоб драматург і режисер співпрацювали над постановкою разом…Обидва сказали, що дуже цікаво", – розповів Нищук.

Планують співпрацювати і з незалежними, недержавними театрами. "Зараз, користуючись можливістю, кажу: я готовий до співпраці з цікавими театральними проєктами", – підкреслив Нищук.