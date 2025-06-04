У Харкові визначили нового архітектора міста без відкритого конкурсу

Новим головним архітектором Харкова став Антон Коротовських, повідомила депутатка міськради Ірина Гончарова з посиланням на розпорядження мера Ігоря Терехова. Рішення ухвалювалося без відкритого конкурсу та без врахування маніфесту, який напередодні створили місцеві активісти.

Виконувати обов’язки Коротовських почав з 30 травня.

Раніше головною архітекторкою міста була Тетяна Поліванова. Вона обіймала посаду з січня 2018 року. З початку повномасштабного вторгнення вона виїхала до Італії, але до 2025 року Поліванова залишалася головною архітекторкою Харкова. На початку березня мер міста Ігор Терехов звільнив її.

Антон Коротовських з 2017 року очолював архітектурні підрозділи місцевих та обласних рад, а з 2019 року був директором Департаменту містобудування та архітектури Харківської облвійськадміністрації та головний архітектор області. До цього працював головним спеціалістом у Пісочинській селищній раді.

27 травня харківські активісти написали маніфест до місцевої влади щодо необхідності відкритого конкурсу на посаду головного архітектора. Його підписали 447 людей. Авторами маніфесту є Ольга Клейтман, архітекторка та керівниця SBM studio, Павло Храмов, автор ініціативи "Харків для людей", Віктор Дворніков, архітектор та Тара Доронін CEO Alter Development.

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Як зазначили активісти, за часів Тетяни Поліванової на посаді головної архітекторки та її попередника Сергія Чечельницького знищили чверть Лісопарку під приватну забудову, прибудували новий корпус Історичного музею, що спотворило вигляд площі й руйнує стіни історичної пам’ятки, точково забудували центр через, що знищена частина історичної спадщини, зруйнували пішохідний каркас міста тощо.

Автори також наголошували, якщо конкурс не може бути проведений під час воєнного стану, тоді призначення має здійснюватися з попередніми відкритими консультаціями з фаховою спільнотою та громадськістю.

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