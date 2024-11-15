Оголосили підозру путінському археологу, який проводив розкопки в Керчі

Прокуратура Криму та міста Севастополь повідомила про підозру російському археологу через незаконні пошукові роботи на об’єкті культурної спадщини України. Своїми розкопками він завдав Україні збитків на суму 200 мільйонів гривень.

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Про це повідомляють Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора.

Йдеться про завідувача сектору археології федерального закладу "Державний ермітаж" у Санкт-Петербурзі. Він працював у Криму та проводив роботи на території українського археологічного комплексу "Стародавнє місто Мірмекій" у районі Керчі.

Підозру оголосили на підставі частини 4 статті 298 Кримінального кодексу України про незаконне проведення археологічних робіт та руйнування об'єктів культурної спадщини.

"Служба безпеки спільно з Нацполіцією та прокуратурою зібрала доказову базу на громадянина рф, який розграбовує українську культурну спадщину у тимчасово окупованому Криму. За оцінками експертів, його "археологічна експедиція" на півострові завдала Україні понад 200 млн грн збитків", - повідомили правоохоронці.

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"Стародавнє місто Мірмекій" є об'єктом культурної спадщини національного значення.

З 2014 року підозрюваний очолював "Мірмекійську археологічну експедицію", проводив незаконні розкопки в Криму. За 10 років роботи команда археологів експлуатувала "площі сотень квадратних метрів". Внаслідок цього росіяни зняли так званий культурний шар півострова на глибину майже 2 метрів.

Розкопки за цей час також відвідував лідер Кремля Володимир Путін.

Під час робіт у Мірмекії археологи пошкодили українську історичну локацію. Також вони не мають жодних дозвільних документів від українських державних органів.

"Протягом 10 років окупації рф та її окупаційна адміністрація сприяє проведенню незаконних археологічних розкопок на території півострова, що спричиняє руйнування об’єктів культурної спадщини України. Також окупанти проводять незаконні реставрації таких об’єктів задля викривлення історії Криму та демонстрації її «російської» складової", - наголосили в Офісі генпрокурора.

Тепер відбувається досудове розслідування Головним управлінням нацполіції Криму та Севастополя із супроводом Департаменту захисту національної державності СБУ.

Крім того, вирішується питання щодо оголошення археолога в міжнародний розшук за злочини проти культурної спадщини України.