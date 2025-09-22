Букерівські лауреати і книжкові закупи: Lviv BookForum оголосив програму фестивалю

Організатори опублікували програму Львівського міжнародного BookForum, який відбудеться протягом 3-5 жовтня.

Цьогоріч організатори планують повернути масштабний книжковий ярмарок у Львівському палаці мистецтв та додати інші активності для відвідувачів:

"Письменники і письменниці, поети та поетки та всі-всі автори й авторки готуються до презентацій, автограф-сесій та зустрічей з книголюбами. Але це ще не все! На вас чекає ярмарок брендів, фудкорт та інші навколо літературні атракції. Все, щоб налаштуватися на хвилю натхненної осені у Львові", – розповідає команда фестивалю.

У програмі фестивалю візьмуть участь американський історик Норман Наймарк, фотожурналіст і фотограф-документаліст Крістофер Оккіконе, хорватські письменники і письменниці Оля Савічевич-Іванчевич, Зорян Ферич, Круно Локотар, Зоран Жмірич. Також подію відвідає лавреатка Міжнародної Букерівської премії та Нобелівської премії Ольга Токарчук, професор гуманітарних наук в Університеті Джорджії у США Скотт Рейнольдс Нельсон, ірландський письменник і журналіст Колм Тойбін, лауреатка Букерівської премії Бернардін Еварісто.

Фокусна тема літературного фестивалю – "Тривкість і тривалість". Організатори обіцяють зробити фокус на літературі як силі, здатній витримувати час, кризу і забуття.

РЕКЛАМА:

З повним переліком подій можна ознайомитися за посиланням.

На початку року Lviv BookForum змінив свого програмного директора. Керівницею стала культурна менеджерка Неллі Клос, яка працює у команді 11 років.

Представники Форуму зазначили, що Неллі Клос має 15 років в організації літературних фестивалів, видавничій справі та міжкультурних мистецьких ініціативах. Вона мала досвід у ролі проєктної менеджерки, координаторки масштабних культурних заходів, експертки з міжнародної співпраці та креативного управління проєктами.

"Цьогоріч досвід стане ще повнішим завдяки поверненню книжкового ярмарку до Палацу мистецтв – місця, яке знову стане серцем БукФоруму. Саме тут, у живому контакті з книжкою, автором і спільнотою, народжується відчуття приналежності – до культури, до мови, до себе.

А ще саме тут розкривається сила культурної дипломатії: коли митці з різних країн говорять про Україну не з екранів, а від імені власного досвіду. БукФорум створює для цього простір – через зустрічі, діалог, взаємну присутність. І саме тому перетворює своїх гостей на амбасадорів України у світі", – прокоментувала нова програмна директорка діяльність BookForum.

Раніше програмною директоркою ГО "Форум видавців" була Софія Челяк. Однак через розбіжності у баченні майбутнього організації вона пішла з посади.

"Форум Видавців" був створений на початку 1995 року для популяризації читання і книговидання в Україні.