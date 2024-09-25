Українці на Франкфуртському книжковому ярмарку повертають голос: що в програмі

Цьогоріч з 16 по 20 жовтня 2024 року на Міжнародному книжковому ярмарку у Франкфурті представлятимуть український національний стенд. Спільно його розробили Український інститут книги, Goethe-Institut в Україні, Український інститут та Мистецький арсенал.

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Про це повідомила пресслужба Українського інституту книги.

На ярмарку буде національний стенд, стенд Мистецького арсеналу, UA Comix й окремий стенд отримає Видавець Олександр Савчук як переможець премії "Читомо".

Цьогорічною фокусною темою стане гасло – "Повернення голосу" (Reclaiming the voice).

"Сьогодні ми відчуваємо важливість свого голосу. Важливість говорити, кричати, шипіти, шепотіти. Говорити літературною українською і всіма її діалектами і соціолектами, говорити через переклади іноземними, говорити кримськотатарською, говорити через ілюстрацію, на дотик шрифтом Брайля і на рух жестовою мовою", – написала фахівчина відділу промоції Українського інституту книги Тетяна Петренко.

ВІДЕО ДНЯ

До дискусій на міжнародному майданчику запросили українських авторів, перекладачів, журналістів, інтелектуалів та громадських діячів.

Дизайн цьогорічного стенду розробляв харківський митець Павло Маков. Створювали його на основі дизайну книжки "ДО ПО".

"Цьогорічний павільйон України на Франкфуртському книжковому ярмарку пропонує дискусії й презентації на тлі цих полюсів – між до і після – між двома напрямками у завтрашній день, де розгортаються нюансовані розмови й вдається почути голоси", – пише про концепцію стенду куратор і арткритик Борис Філоненко.

Український національний стенд

Український національний стенд, організований Українським інститутом книги, буде розташовуватись у павільйоні 4.1 B64. Організатори обіцяють представити на стенді понад 300 книг від 31 видавництва. На цьому стенді відбуватимуться переговори щодо продажу та купівлі прав на українські книжки, налагодження співпраці тощо.

Українська програма

До Франкфуртського книжкового форуму організатори підготували програму з дискусій, презентацій й публічних інтерв’ю. В них учасники розповідатимуть про літературу під час війни, про загиблих письменників та про українську поезію.

"Цей рік став надзвичайно плідним для перекладів українських книжок німецькою мовою. Це є наочним свідченням плідної співпраці численних інституцій як в Україні, так і в Німеччині, які з початку повномасштабного вторгнення Росії невпинно працюють для того, щоб українські голоси були почуті. Ми прагнемо, щоб широка європейська аудиторія відкрила для себе ще більше авторів та публічних діячів, які щодня демонструють мужність, стійкість та витримку", – розповіла співкураторка програми Марія Шубчик (Goethe-Institut в Україні).

Серед авторів, які беруть участь в українській програмі – Олександр Михед, Софія Андрухович, Наріман Джелял, Олена Стяжкіна, Павло Маков, Мстислав Чернов, Таня Малярчук, Мирослав Лаюк, Ія Ківа, Радомир Мокрик, Катерина Міхаліцина, Алім Алієв, Ірина Вікирчак, Володимир Єрмоленко, Тамара Горіха Зерня, Вахтанг Кебуладзе, Євгенія Кузнєцова, Роксолана Свято, Галина Вдовиченко, Наталка Сняданко, Катерина Ботанова, Анна Грувер, Марічка Паплаускайте та інші.

Повну українську програму англійською мовою можна переглянути тут.

Стенд Мистецького арсеналу

Стенд Мистецького арсеналу знаходитиметься у J85 в секції ярмарку Hall 3.1 "Мистецтво. АртКнига. Дизайн". Концепція перегукується з цьогорічною темою Книжкового арсеналу – "Життя на межі".

На стенді інституція представить нові каталоги: "Мистецький арсенал. Колекція", "Серце землі", "Відбиток. Українська друкована графіка XX-XXI століть", "Футуромарення". Також презентують двомовний власнодрук Довженко-Центру та київського бюро "Буця", присвячений дослідженню кіноекранізацій творів Михайла Коцюбинського до 160-річчя письменника.

Вже втретє поспіль, відбудеться Спеціальна програма для видавців з України та сусідніх країн, організована Франкфуртським книжковим ярмарком у співпраці з Книжковим Арсеналом та Goethe-Institut Україна. Ця співпраця об'єднає книгарів з України, Вірменії, Чехії, Грузії, Польщі, Румунії, Словаччини, Казахстану та Угорщини.