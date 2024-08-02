Окупанти знищили унікальне мозаїчне пано на вокзалі Маріуполя

Росіяни відкрили залізничний вокзал в окупованому Маріуполі й демонтували мозаїку "Металурги" із зали очікування на другому поверсі. Панно місцевих художників-монументалістів Валентина Константінова та Леля Кузьминкова повністю знищене, повідомляє Маріупольська міська рада.

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"Загарбники вихваляються на пропагандистських каналах "відновленням" ними ж знищеного залізничного вокзалу в Маріуполі. Навесні 2022 року росіяни зруйнували будівлю вокзалу більш як на 80%", – розповіли у пресслужбі.



Велике мозаїчне панно на честь маріупольських робітників "Металурги" створили у 1974 році. Понад сорок років воно прикрашало залу головного залізничного вокзалу й стало однією з "візитівок" міста. У 2019 році мозаїка експонувалася у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.

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"Відновлений" Маріупольський залізничний вокзал Маріупольська міська рада "Відновлений" Маріупольський залізничний вокзал Маріупольська міська рада "Відновлений" Маріупольський залізничний вокзал Маріупольська міська рада

Також не повідомляють, як надалі використовуватимуть відновлений вокзал та чи дозволять доступ до нього містянам.

Про "Металургів" Константінова і Кузьминкова

У 1974 році завершилося будівництво нового залізничного вокзалу Маріуполя. Стару будівлю 19 століття знесли, для нової обрали сучасніший архітектурний стиль – функціоналізм.

Над оздобленням будівлі запросили працювати місцевих представників монументальної школи – Валентина Константінова та Леля Кузьминкова. Над усіма проєктами митці прауювали переважно разом: створили мозаїчні фризи на корпусах заводу "Важмаш", мозаїчне панно на фасаді Будинку культури в селі Урзуфі, спорудили декілька монументальних пам'ятників у місті та області.

Як розповів історик маріупольського мистецтва Сашко Чернідіс в коментарі виданню Esthete, на створення "Металургів" у чоловіків пішло два місяці, що для твору площею 110 квадратних метрів можна вважати рекордом. Для передачі кольору художники використовували місцевий граніт і мармур, а не лише традиційні кераміку та смальту.

Панно після пожежі у 2022 році газета ESTHETE

Всього вокзал оздовлювали три робочі групи й кожна з них створила окрему композицію. До початку повномасштабного вторгнення залилилося дві з них – "Металурги" і рельєф Якова Райзіна й Віктора Пономарьова.

Під час облоги Маріуполя будівля залізничного вокзалу постійно зазнавала пошкоджень, також одного разу зайнялася пожежа. Як припустив журналіст газети Esthete, "Металургів" можна було врятувати. У мережі знайшли фото 2022 року, на якому було зображено обгоріле панно. Втім, росіяни вирішили демонтувати покриття вокзалу до залізного каркасу.