Окупанти знищили унікальне мозаїчне пано на вокзалі Маріуполя
Росіяни відкрили залізничний вокзал в окупованому Маріуполі й демонтували мозаїку "Металурги" із зали очікування на другому поверсі. Панно місцевих художників-монументалістів Валентина Константінова та Леля Кузьминкова повністю знищене, повідомляє Маріупольська міська рада.
"Загарбники вихваляються на пропагандистських каналах "відновленням" ними ж знищеного залізничного вокзалу в Маріуполі. Навесні 2022 року росіяни зруйнували будівлю вокзалу більш як на 80%", – розповіли у пресслужбі.
Велике мозаїчне панно на честь маріупольських робітників "Металурги" створили у 1974 році. Понад сорок років воно прикрашало залу головного залізничного вокзалу й стало однією з "візитівок" міста. У 2019 році мозаїка експонувалася у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.
Також не повідомляють, як надалі використовуватимуть відновлений вокзал та чи дозволять доступ до нього містянам.
Про "Металургів" Константінова і Кузьминкова
У 1974 році завершилося будівництво нового залізничного вокзалу Маріуполя. Стару будівлю 19 століття знесли, для нової обрали сучасніший архітектурний стиль – функціоналізм.
Над оздобленням будівлі запросили працювати місцевих представників монументальної школи – Валентина Константінова та Леля Кузьминкова. Над усіма проєктами митці прауювали переважно разом: створили мозаїчні фризи на корпусах заводу "Важмаш", мозаїчне панно на фасаді Будинку культури в селі Урзуфі, спорудили декілька монументальних пам'ятників у місті та області.
Як розповів історик маріупольського мистецтва Сашко Чернідіс в коментарі виданню Esthete, на створення "Металургів" у чоловіків пішло два місяці, що для твору площею 110 квадратних метрів можна вважати рекордом. Для передачі кольору художники використовували місцевий граніт і мармур, а не лише традиційні кераміку та смальту.
Всього вокзал оздовлювали три робочі групи й кожна з них створила окрему композицію. До початку повномасштабного вторгнення залилилося дві з них – "Металурги" і рельєф Якова Райзіна й Віктора Пономарьова.
Під час облоги Маріуполя будівля залізничного вокзалу постійно зазнавала пошкоджень, також одного разу зайнялася пожежа. Як припустив журналіст газети Esthete, "Металургів" можна було врятувати. У мережі знайшли фото 2022 року, на якому було зображено обгоріле панно. Втім, росіяни вирішили демонтувати покриття вокзалу до залізного каркасу.