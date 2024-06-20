У Львові відновлюють знищену мозаїку за гроші власника будинку

У Львові коштом власника приміщення почали відновлювати мозаїку "Інформаційний простір". Минулого року її демонтував орендар видавництва "Вільна Україна", повідомила Львівська міська рада.

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"Зараз триває відновлення мозаїки, за кошти власника приміщення. Над твором працює команда художників під керівництвом викладача Львівської національної академії мистецтв Василя Сивака", – розповіли у пресслужбі.

Мозаїчне панно "Інформаційний простір" створив художник Богдан Сойка в 1981 році для інтер’єру "Союздруку". Це пейзажна композиція з фігурами п’яти жінок, що символізують п’ять материків та обмін інформацією в світі.

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У жовтні минулого року орендар приміщення знищив мозаїку, аргументуючи це необізнаністю та малою функціональністю стіни. Тоді на місці монументального твору лишилися тільки авторські креслення.

298 стаття Кримінального кодексу передбачає, що на руйнівника мозаїки накладається штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (станом на 2024 рік один мінімум складає 1514 гривень) чи тюремний термін – три роки ув’язнення. Проте з правопорушниками стараються домовлятися. Так, власник видавництва "Вільна Україна" погодився відновити все своїм коштом.

Все що лишилося від мозаїчного пано після руйнації. Поряд стоїть власник приміщення Сергій Васечко. Суспільне Львів

Вже наступного місяця в місті почали встановлювати таблички – "Блакитні щити", які інформують про культурну спадщину під захистом. Як тоді розповіла УП.Культура керівниця управління охорони історичного середовища Львівської міської ради Наталія Алєксєєва, в першу чергу пам’яткоохоронні знаки захищають від власників будинків.

"Власники міняються, час спливає. І навіть перший коментар, який ми почули, коли приїхали цього року два місяці тому і зафіксували факт, що була знищена мозаїка, був коментар про те, що "я не знав", – розповіла Наталія Алєксєєва.

Про автора мозаїки

Богдан Сойка – художник львівської академічної школи, монументаліст, член Національної спілки художників України. Створював монументальні та декоратичні твори, сюжетні композиції та живописні роботи.

На його творчість вплинули вчителі з фаху: Данило Довбошинський, Вітольд Манастирський, Роман Сельський, Карл Звіринський. Навчався разом з Іваном Марчуком.