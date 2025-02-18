Організатори виставки в Німеччині про загиблих під час війни дітей пов'язані з Кремлем - Reuters

Фотовиставка, експонована у різних містах Німеччини, вірогідно, має зв'язки з російськими спецслужбами. Пропагандистська кампанія, замаскована під акції припинення війни, хоче підірвати урядову підтримку України.

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Розслідування про зв'язки організаторів виставки з росіянами провело видання Reuters, з посиланням на джерела європейської розвідки.

Організатори виставки публічно заявляють, що вони не пов'язані з жодним урядом і закликають припинити бойові дії. Проаналізувавши їхні документацію та соціальні мережі, медіа виявило, що основна мета діяльності - "проникнути в протестні рухи в Європейському Союзі і підірвати підтримку урядів, які постачають зброю Україні для захисту від Росії".

З моменту свого запуску у 2022 році фотовиставка з'явилася в містах по всій Німеччині. Експозиція під назвою "Алея ангелів" дебютувала в Кельні 4 червня 2022 року на зібранні активістів російськомовної громади Німеччини.

Сайт організації Reuters

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На великих банерах зображували нібито вбитих у контрольованому Росією регіоні Донбасу та перегукувалася з кремлівською кампанією, де звинувачували українців у вбивствах дітей Донецька. Назва "Алея ангелів" взята з однойменного військового меморіалу в Донецьку

Організаторкою кампанії є шкільна вчителька Оксана Вальтер, що емігрувала до Німеччини з СРСР. Їй допомагають щонайменше двоє інших радянських емігрантів у Німеччині.

За словами двох європейських розвідувальних джерел, під час розгортання кампанії Вальтер Москва отримувала звіти про хід її реалізації. Отримувачем, за їхніми словами, був московський куратор мережі, нинішній офіцер військової розвідки ГРУ на ім'я Віталій Коновалов. У звітах описується, як невідомі активісти, залучені до кампанії, постачали банери, формулювали гасла та іншим чином сприяли політичним демонстраціям у Німеччині.

Вальтер розповіла агентству Reuters, що ні вона, ні її кампанія "Діти війни" (Kinder des Krieges) не мають зв'язків з російською державою. Вона сказала, що нічого не знає про надіслані звіти.

Організаторка кампанії Оксана Вальтер Reuters

Ключовим розповсюджувачем кампанії Вальтер є російське інформаційне агентство ANNA-News. За даними двох європейських розвідувальних джерел і двох людей, які раніше працювали в цьому агентстві, воно пов'язане з російським ГРУ.

Також діяльність кампанії привернула увагу представників ультраправої антиміграційної партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), яка виступає за тісніші зв'язки з Москвою. На тлі банерів "Дітей війни" колишній депутат партії Ульріх Оеме у 2023 році заявив, що "Росія не є його ворогом".

Німецька розвідувальна служба BfV повідомила Reuters, що на тлі війни Росії проти України Москва "має великий і очевидний інтерес у тому, щоб вплинути на результати виборів, щоб відстоювати свої стратегічні інтереси". У BfV відмовилися коментувати висновки Reuters про діяльність мережі.

Кремль не відповів на детальні запитання цього звіту, зокрема про те, чи має російська влада якесь відношення до фотовиставки або звітів про хід роботи, чи намагалася вона вплинути на німецьку політику з допомогою таких кампаній.