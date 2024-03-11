Оскар 2024: "20 днів у Маріуполі" здобув перемогу

У ніч з 10 на 11 березня у Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження найпрестижнішою кінопремією світу – Оскар 2024.

Переможцем в номінації Найкращий повнометражний документальний фільм стала стрічка "20 днів у Маріуполі". Документальна стрічка режисера Мстислава Чернова стала третім українським фільмом, номінованим на премію Американської кіноакадемії за 96 років її існування.

Це перший український Оскар в історії. Але я хотів би ніколи не робити цей фільм, не виходити на цю сцену, і хотів би, щоб Росія не нападала на Україну. Якби я міг обміняти нагороду на те, щоб Росія не окупувала наші міста, не вбивала десятки тисяч моїх співвітчизників... Мстислав Чернов

Фільм "20 днів у Маріуполі" створили режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко. Вони були останніми журналістами, які залишалися в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і зафіксували початок знищення країною-агресоркою українського міста. За це вони згодом отримали Пулітцерівську премію.

Команда фільму "20 днів у Маріуполі" PATRICK T. FALLON / Contributor via Getty Images

Разом з українськими журналістами нагороди отримали американські кінопродюсерки Мішель Мізнер та Рені Аронсон-Рат.



Крім "20 днів у Маріуполі", в цій номінації було представлено ще чотири фільми: "Бобі Вайн: Народний президент", "Вічна пам'ять", "Чотири дочки" та "Вбити тигра".

Документальну стрічку змонтували на основі матеріалів, які Чернов з командою фотокореспондентів Associated Press зняли в обложеному росіянами Маріуполі та відправляли в світові ЗМІ, розповідаючи про страшні події в місті: загибель дітей та дорослих, створення масових могил, знищений російською авіабомбою пологовий будинок та інші російські воєнні злочини.

Стрічка стала найкасовішим документальним фільмом в Україні минулого року – вона зібрала 500 тис. грн тільки за перший вікенд прокату.

Напередодні Оскара 2024, 9 березня, Євгена Малолєтка, Мстислав Чернов та Василіса Степаненко отримали Шевченківську премію за серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя. Серед них репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування та фільм "20 днів у Маріуполі".

Раніше стрічка Чернова здобула нагороду "британського Оскара" – кінопремії BAFTA і приз глядацьких симпатій фестивалю Санденс. Крім того, на початку 2024 року Мстислава Чернова відзначили премією Гільдії режисерів США за "видатні режисерські досягнення в документальному кіно".

Про Оскар 2024

96-а церемонія вручення премії Американської кіноакадемії проходила в ніч з 10 на 11 березня у театрі Dolby в Лос-Анджелесі. Ведучими церемонії вчетверте став комік, телеведучий Джиммі Кіммел.

Переможців оголошували зірки світу кіно, серед яких акторка та співачка, зірка "Дюни" Зендея, культовий режисер Стівен Спілберг, актор Ніколас Кейдж, актор, зірка "Барбі" Раян Гослінг, легендарний актор Аль Пачіно та інші.

На найбільше статуеток претендував байопік "Оппенгеймер" режисера Крістофера Нолана, він претендував на перемогу в 13 категоріях. На другому місці з 11 номінаціями знаходилася стрічка "Бідолашні створіння" грецького режисера Йоргоса Лантімоса. Драма Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткової повні" мала 10 номінацій, а касовий хіт 2023 року "Барбі" Гретти Гервіг – 8.