"Емілія Перес", "Бруталіст" та "Сьогун": переможці кінопремії Золотий глобус 2025
В ніч на 6 січня у Лос-Анджелесі (США) пройшла 82-а церемонія нагородження премією Золотий глобус. Щорічна нагорода Голлівудської асоціації кінокритиків дає традиційний старт сезону кінопремій.
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Ведучою цьогорічної церемонії стала американська стендап комікесса, акторка і телеведуча Нікі Глейзер, відома за реаліті-шоу "Побачення наосліп", фільмами "Дівчина без комплексів" і "Красуня на всю голову".
Тріумфатором Золотого глобусу 2025 серед фільмів став мюзикл режисера Жака Одіара "Емілія Перес", який також був лідером за кількістю номінацій. Цього вечора він отримав чотири нагороди: в номінаціях Найкращий мюзикл або комедія, Найкращий фільм неанглійською мовою, Найкраща акторка другого плану та Найкраща оригінальна пісня.
Стрічка "Бруталіст" режисера Брейді Корбета зібрала три нагороди: за Найкращий драматичний фільм, Найкращу режисерську роботу та Найкращого режисера
Що стосується серіалів, то тут найбільше відзнак отримав "Сьогун". У нього – чотири нагороди.
Переможці Золотого глобусу 2025:
Найкраща драма:
"Бруталіст"
Найкраща комедія або мюзикл:
"Емілія Перес"
Найкращий фільм іноземною мовою:
"Емілія Перес"
Найкращий режисер:
Брейді Корбет
Найкращий анімаційний фільм:
"Потік"
Найкращий сценарій:
"Конклав"
Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі:
Едрієн Броуді, "Бруталіст"
Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі:
Фернанда Торрес, "Я досі тут"
Найкраща чоловіча роль у комедії або мюзиклі:
Себастьян Стен, "Інша людина"
Найкраща жіноча роль у комедії або мюзиклі:
Демі Мур, "Субстанція"
Найкраща чоловіча роль другого плану:
Кіран Калкін, "Справжній біль"
Найкраща жіноча роль другого плану:
Зої Салдана, "Емілія Перес"
Найкраща музика:
Трент Резнор, Аттікус Росс ("Суперники")
Найкраща пісня:
El Mal ("Емілія Перес")
Найкращий драматичний серіал:
"Сьогун"
Найкращий серіал в жанрі комедії або мюзиклу:
"Хитрощі"
Найкращий мінісеріал або телефільм:
"Оленя"
Найкращий актор в драматичному серіалі:
Хіроюкі Санада, "Сьогун"
Найкраща акторка в драматичному серіалі:
Анна Саваі, "Сьогун"
Найкраща акторка в комедійному серіалі або мюзиклі:
Джин Смарт, "Хитрощі"
Найкращий актор в комедійному серіалі або мюзиклі:
Джеремі Аллен Вайт, "Ведмідь"
Найкращий актор другого плану в серіалі:
Таданобу Асано, "Сьогун"
Найкраща акторка другого плану в серіалі:
Джессіка Ганнінг, "Оленя"
Найкращий актор другого плану в мінісеріалі або телефільмі:
Колін Фаррел, "Пінгвін"
Найкраща акторка другого плану в мінісеріалі або телефільмі:
Джоді Фостер, "Справжній детектив: Нічна країна"
Найкращі касові досягнення:
"Wicked: Чародійка"
Про премію Золотий глобус
Американська кінопремія "Золотий глобус" (Golden Globes) існує з 1944 року. Присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси за кіно- і телефільми. Нагородження відбувається після голосування за участі 300 провідних журналістів, які спеціалізуються на тематиці Голлівуду.
Присудження відбувається на початку року й символічно розпочинає сезон кінонагород. Інша престижна кіновідзнака – премія Американської кіноакадемії "Оскар" – його завершує.