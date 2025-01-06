"Емілія Перес", "Бруталіст" та "Сьогун": переможці кінопремії Золотий глобус 2025

В ніч на 6 січня у Лос-Анджелесі (США) пройшла 82-а церемонія нагородження премією Золотий глобус. Щорічна нагорода Голлівудської асоціації кінокритиків дає традиційний старт сезону кінопремій.

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Ведучою цьогорічної церемонії стала американська стендап комікесса, акторка і телеведуча Нікі Глейзер, відома за реаліті-шоу "Побачення наосліп", фільмами "Дівчина без комплексів" і "Красуня на всю голову".

Тріумфатором Золотого глобусу 2025 серед фільмів став мюзикл режисера Жака Одіара "Емілія Перес", який також був лідером за кількістю номінацій. Цього вечора він отримав чотири нагороди: в номінаціях Найкращий мюзикл або комедія, Найкращий фільм неанглійською мовою, Найкраща акторка другого плану та Найкраща оригінальна пісня.

Стрічка "Бруталіст" режисера Брейді Корбета зібрала три нагороди: за Найкращий драматичний фільм, Найкращу режисерську роботу та Найкращого режисера

Що стосується серіалів, то тут найбільше відзнак отримав "Сьогун". У нього – чотири нагороди.

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Переможці Золотого глобусу 2025:

Найкраща драма:

"Бруталіст"

Найкраща комедія або мюзикл:

"Емілія Перес"

Найкращий фільм іноземною мовою:

"Емілія Перес"

Найкращий режисер:

Брейді Корбет

Найкращий анімаційний фільм:

"Потік"

Найкращий сценарій:

"Конклав"

Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі:

Едрієн Броуді, "Бруталіст"

Едрієн Броуді Golden Globes

Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі:

Фернанда Торрес, "Я досі тут"

Найкраща чоловіча роль у комедії або мюзиклі:

Себастьян Стен, "Інша людина"

Найкраща жіноча роль у комедії або мюзиклі:

Демі Мур, "Субстанція"

Найкраща чоловіча роль другого плану:

Кіран Калкін, "Справжній біль"

Найкраща жіноча роль другого плану:

Зої Салдана, "Емілія Перес"

Зої Салдана Golden Globes

Найкраща музика:

Трент Резнор, Аттікус Росс ("Суперники")

Найкраща пісня:

El Mal ("Емілія Перес")

Найкращий драматичний серіал:

"Сьогун"

Команда серіалу "Сьогун" Golden Globes

Найкращий серіал в жанрі комедії або мюзиклу:

"Хитрощі"

Найкращий мінісеріал або телефільм:

"Оленя"

Найкращий актор в драматичному серіалі:

Хіроюкі Санада, "Сьогун"

Хіроюкі Санада Golden Globes

Найкраща акторка в драматичному серіалі:

Анна Саваі, "Сьогун"

Найкраща акторка в комедійному серіалі або мюзиклі:

Джин Смарт, "Хитрощі"

Найкращий актор в комедійному серіалі або мюзиклі:

Джеремі Аллен Вайт, "Ведмідь"

Найкращий актор другого плану в серіалі:

Таданобу Асано, "Сьогун"

Найкраща акторка другого плану в серіалі:

Джессіка Ганнінг, "Оленя"

Джессіка Ганнінг Golden Globes

Найкращий актор другого плану в мінісеріалі або телефільмі:

Колін Фаррел, "Пінгвін"

Найкраща акторка другого плану в мінісеріалі або телефільмі:

Джоді Фостер, "Справжній детектив: Нічна країна"

Найкращі касові досягнення:

"Wicked: Чародійка"

Про премію Золотий глобус

Американська кінопремія "Золотий глобус" (Golden Globes) існує з 1944 року. Присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси за кіно- і телефільми. Нагородження відбувається після голосування за участі 300 провідних журналістів, які спеціалізуються на тематиці Голлівуду.

Присудження відбувається на початку року й символічно розпочинає сезон кінонагород. Інша престижна кіновідзнака – премія Американської кіноакадемії "Оскар" – його завершує.