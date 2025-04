Палестинський оскароносний режисер зазнав нападу, а потім був заарештований ізраїльською поліцією

В ніч на понеділок, 24 березня, палестинський режисер Хамдан Баллал, один зі співавторів оскароносної стрічки "Іншої землі немає", зазнав нападу погромників. Ізраїльські військові, що перебувала неподалік, спочатку не втручалася в інцидент. А коли Баллал почав відбиватись від нападників, заарештували його.

Кінематографісти з усього світу навіть встигли створити петицію з вимогою до уряду Ізраіля звільнити Хамдана Баллала з-під варти. Але режисера врешті відпустили під заставу.

Про це повідомляють The Guardian та ізраїльське видання The Times of Israil.

Інцидент стався у селищі Сусія неподалік річки Йордан, біля дому Баллала, де він перебував разом зі своєю дружиною.

За словами п'яти єврейських американських активістів Центру єврейського ненасильства, які стали свідками нападу, Хамдан Баллал був оточений і атакований групою з близько 15 озброєних поселенців. В село водночас із нападниками зайшла група ізраїльських солдатів.

"Вони почали кидати каміння в бік палестинців і зруйнували цистерну з водою біля будинку Хамдана", - розповів Джозеф, один з активістів, який попросив не називати його повного імені з міркувань безпеки.

"Поселенці розбили його машину камінням і порізали одну з шин", - розповів Guardian один зі свідків. "Всі вікна і лобове скло були розбиті".

Баллал був поранений поселенцями, а згодом його затримала ізраїльська армія.

У заяві ЦАХАЛу йдеться, що між палестинцями та ізраїльтянами розпочалося жорстоке протистояння після того, як "терористи" кидали каміння в ізраїльських громадян.

"Для розгону протистояння прибули війська ЦАХАЛу та ізраїльської поліції, у цей момент кілька терористів почали кидати камінням у силовиків", – йдеться в управлінні.

За словами очевидців, четверо палестинців отримали поранення камінням, більшість з них – легкі. Військові повідомили, що громадянин Ізраїлю, поранений під час зіткнень, був доставлений на лікування.

Співрежисер стрічки "Немає іншої землі" Базель Адра був свідком затримання Баллала. Адра розповів, що близько двох десятків ізраїльських поселенців в масках, зі зброєю, та деякі в ізраїльській військовій формі – напали на село.

"Ми повернулися з церемонії вручення "Оскара", і відтоді на нас щодня нападають. Це може бути їхньою помстою нам за те, що ми зняли фільм. Це схоже на покарання", – розповів Адра в коментарі Assosiated Press.