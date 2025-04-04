У Харкові не планують зносити пам’ятник Висоцькому

У Харкові міська рада не ухвалила рішення про знесення пам’ятника Висоцькому, що розташований біля Палацу Спорту, обстріляного російськими військовими.

Громадська організація "Деколонізація" звернулася до Харківської міської ради з пропозицією завершити процес деколонізації/декомунізації в місті та демонтувати пам’ятник російському поету та співаку.

Однак у відповідь Департамент сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради зазначив, що мерія не ухвалювала рішення щодо пам’ятника Володимиру Висоцькому.

Засновник організації Вадим Поздняков у коментарі УП.Культура пояснив, що проблема в тому, що Харківська міська рада готова знести пам’ятник російському поету та виконавцю, якщо надійдуть рекомендації від Українського інститут національної пам’яті. Втім відомство не вбачає проблеми у пам’ятнику Висоцькому.

"Інститут почав працювати не по духу закону, а по букві закону. Багато пам'ятників, вулиць, які названі іменами росіян – Інститут не дає рекомендації на демонтаж чи перейменування. Тому що вони не підпадають саме під букву закону.

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А по букві закону вони мають бути прям ярими імперцями або українофобами. Якщо це просто росіяни, які щось сказали, але нічого проти України не робили, то формально, по букві закону, вони не підпадають під демонтаж чи перейменування", – прокоментував Вадим Поздняков.

Наразі громадська організація знову звернулася до Українського інституту національної пам’яті, щодо того, аби винесли питання належності пам'ятника Висоцькому у Харкові на експертну комісію до символіки російської імперської політики. Активісти ще з 2023 року звертаються до місцевої влади з проханням демонтувати пам’ятник.

"Ми всі прекрасно розуміємо, навіщо він там був встановлений і з яких причин. Але яка буде відповідь, я не знаю", – додав Поздняков.

Він також наголосив, що в незалежності від відповіді Інституту, організація відступати не збирається.

Директорка Північно-східного відділу Інституту національної пам’яті, член топонімічної комісії при Харківській ОВА Марія Тахтаулова у коментарі харківському виданню "Думка" сказала, що УІНП рекомендує очищати простір від маркерів, які створюють ілюзію спільності з країною-агресором, але Висоцький до цієї категорії не входить.

"Особа Висоцького не містить символіки російської імперської політики. Водночас УІНП рекомендує громадам розглянути можливість очищення символічного ландшафту своїх населених пунктів від радянських / російських маркерів, які створюють ілюзію спільного культурного простору", – зазначила вона.

Водночас в Одесі наприкінці грудня 2024 року демонтували пам’ятник Володимиру Висоцькому на фасаді кіностудії.

Він входив до переліку пам’ятників, які необхідно знести згідно з розпорядженням голови Одеської ОВА.

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