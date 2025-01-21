Повернення історичних назв: Кабмін постановив перейменувати 22 географічні об'єкти в Криму
Кабінет Міністрів створив постанову про перейменування 22 географічних об'єктів у тимчасово окупованому Криму.
Більшості з них повернуть історичні кримськотатарські назви, повідомляє Представництво президента України в Автономній республіці Крим.
Повний список перейменувань у Криму
Як змінять назви:
▪️ урочище Аврорівка на урочище Башбек;
▪️ балку Артемівка на балку Тока;
▪️ урочище Багратіонове на урочище Конрат;
▪️ річку Воронцівка на річку Кучук-Чатирлик;
▪️ залізничну станцію Кіровське на залізничну станцію Іслям-Терек;
▪️ Красногвардійський канал на Курманський канал, його Красногвардійське відгалуження на Курманське відгалуження;
▪️ залізничну станцію Краснопартизанськ на залізничну станцію Борангар;
▪️залізничну станцію Красноперекопськ на залізничну станцію Яни Капу;
▪️ залізничну станцію Краснофлотське на залізничну станцію Ічкі;
▪️ урочище Краснофлотське на урочище Кайнаш;
▪️ Кутузовський фонтан на джерело Сюнгу-Су;
▪️ урочище Лазо на урочище Кирмачи;
▪️ урочище Ломоносове на урочище Бай-Когенлі;
▪️ урочище Передове на урочище Туп-Тархан;
▪️ урочище Полюшкине на урочище Бурчи;
▪️ балку Полюшкіна на балку Бурчи;
▪️ урочище Правдине на урочище Ак-Таш;
▪️ урочище П'ятирічка на урочище Копійка;
▪️ Суворовський дуб на Дуб "Чотири брати";
▪️ Червоний камінь на Кизил-Таш;
▪️урочище Чкалове на урочище Біюк-Карджав.
“Деколонізація, зокрема й деколонізація топоніміки, є важливою частиною української політики пам’яті, а повернення історичних назв у Криму прямо пов’язано з забезпеченням прав корінних народів України”, – зауважили в представництві.