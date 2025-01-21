Повернення історичних назв: Кабмін постановив перейменувати 22 географічні об'єкти в Криму

Кабінет Міністрів створив постанову про перейменування 22 географічних об'єктів у тимчасово окупованому Криму.

Більшості з них повернуть історичні кримськотатарські назви, повідомляє Представництво президента України в Автономній республіці Крим.

Повний список перейменувань у Криму

Як змінять назви:

▪️ урочище Аврорівка на урочище Башбек;

▪️ балку Артемівка на балку Тока;

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▪️ урочище Багратіонове на урочище Конрат;

▪️ річку Воронцівка на річку Кучук-Чатирлик;

▪️ залізничну станцію Кіровське на залізничну станцію Іслям-Терек;

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▪️ Красногвардійський канал на Курманський канал, його Красногвардійське відгалуження на Курманське відгалуження;

▪️ залізничну станцію Краснопартизанськ на залізничну станцію Борангар;

▪️залізничну станцію Красноперекопськ на залізничну станцію Яни Капу;

▪️ залізничну станцію Краснофлотське на залізничну станцію Ічкі;

▪️ урочище Краснофлотське на урочище Кайнаш;

▪️ Кутузовський фонтан на джерело Сюнгу-Су;

▪️ урочище Лазо на урочище Кирмачи;

▪️ урочище Ломоносове на урочище Бай-Когенлі;

▪️ урочище Передове на урочище Туп-Тархан;

▪️ урочище Полюшкине на урочище Бурчи;

▪️ балку Полюшкіна на балку Бурчи;

▪️ урочище Правдине на урочище Ак-Таш;

▪️ урочище П'ятирічка на урочище Копійка;

▪️ Суворовський дуб на Дуб "Чотири брати";

▪️ Червоний камінь на Кизил-Таш;

▪️урочище Чкалове на урочище Біюк-Карджав.

“Деколонізація, зокрема й деколонізація топоніміки, є важливою частиною української політики пам’яті, а повернення історичних назв у Криму прямо пов’язано з забезпеченням прав корінних народів України”, – зауважили в представництві.