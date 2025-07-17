Парламент не визначив, хто стане наступним міністром культури

Микола Точицький під час конференції з відновлення України в Римі

Верховна рада визначила склад нового уряду на чолі з Юлією Свириденко. Водночас місце міністра культури лишається порожнім, а Микола Точицький повертається до дипломатії. Тимчасовою виконувачкою обов'язків стала Галина Григоренко.

Рішення про відставку уряду та звільнення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля підтримав парламент 16 липня.

Сьогодні, 17 липня, Рада проголосувала за призначення міністрів нового уряду. Однак у переліку відсутній міністр культури та стратегічних комунікацій.

"Українська правда" писала, що МКСК після звільнення Миколи Точицького тимчасово буде без очільника. Кандидата на посаду міністра досі підбирають.

Також від міністерства планують відділити стратегічні комунікації та інформполітику, передавши їх одній із агенцій, підпорядкованих безпосередньо премʼєр-міністерці Юлії Свириденко.

РЕКЛАМА:

Отже, тимчасово виконуватиме обов'язки міністра культури Галина Григоренко.

Галина Григоренко у своєму кабінеті в міністерстві культури Олександр Чекменьов

Хто така Галина Григоренко

Галина Григоренко – перша заступниця Міністра культури та стратегічних комунікацій України. Очолює посаду з листопада 2024 року.

Має економічну освіту. Працювала у приватних компаніях, зокрема директором освітніх програм ТОВ "Культурний Проєкт" – організації, що здійснює проєкти з неформальної освіти у сфері гуманітарних знань.

Співзасновниця Громадської організації Open Opera Ukraine. Вона координувала та забезпечувала реалізацію статутних завдань ГО, а саме – здійснення культурно-мистецьких та освітніх проєктів у сфері барокової музики 17-18 століть.

Влітку 2019 року почала працювати в Офісі з розробки гуманітарної політики під патронатом Міністра культури, молоді та спорту. З жовтня 2019 року працювала позаштатною радницею Міністра культури, молоді та спорту з питань музичного мистецтва на громадських засадах.

У 2020 році Григоренко була головою Державного агентства України з питань мистецтв. З червня 2020 до липня 2022 року – голова Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти.

З липня 2022 року до серпня 2023 року була заступницею Міністра культури та інформаційної політики України. Відповідала за напрямки мистецтв, мистецької освіти та креативних індустрій.

З травня 2024 року долучилась як експертка з узгодження політик до команди Проєкту розробки культурних політик "RES-POL".

Про попереднього міністра культури Миколу Точицького

Микола Точицький прийшов на посаду у вересні 2024 року, на якій після відставки Олександра Ткаченка у липні 2023 року керував у статусі т. в. о. Ростислав Карандєєв.

Микола Точицький працював в Управлінні контролю над озброєнням та роззброєнням МЗС України. Був третім та другим секретарем у посольстві України в Бельгії. Звідти знов повернувся до МЗС. Став першим секретарем відділу ОБСЄ та Ради Європи Управління європейської інтеграції та був радником відділу НАТО та європейської безпеки у Департаменті з питань політики та безпеки.

Працював радником Постійного представництва України при Раді Європи, директором Кабінету міністра закордонних справ, начальником Управління консульської служби МЗС, генеральним консулом України в Сан-Франциско.

У 2009 році отримав дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла. Був представником України при Європейському Союзі та працював також послом України в Бельгії та в Люксембурзі й представником України при Європейському Співтоваристві з атомної енергії.

У 2021 році був призначений заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. На цій посаді пробув до квітня 2024 року – тоді Точицького призначили заступником керівника ОП Андрія Єрмака. За інформацією УП, Точицький та Єрмак були однокурсниками в Інституті міжнародних відносин.

Коаліція культурних дієвців 27 травня звернулася з відкритим листом до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням звільнити Миколу Точицького після того, як у відомстві звільнили Максима Остапенка з посади директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

У листі спільнота вказала сім причин, чому необхідно змінити міністра культури. Серед них: "підбурювання та зловживання владою", "свідоме ігнорування обов'язків", "неетичне поводження", "неефективна політика фінансування збереження культурної спадщини", "свідоме введення суспільства в оману та маніпулювання фактами", "некомпетентність команди", "неспроможність забезпечити проведення конкурсів".

Під час Книжкового Арсеналу УП.Культура спитала у Шмигаля, чи читав він лист, однак він відповів, що ще не бачив, але реакція неодмінно буде.