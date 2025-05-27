Сім причин для звільнення міністра культури. Спільнота звернулася до Шмигаля

Коаліція дієвців культури написала відкритого листа прем’єр-міністру Денису Шмигалю з вимогою звільнити Міністра культури та стратегічних комунікацій Миколи Точицького. Причиною стало звільнення гендиректора заповідника Києво-Печерської лаври Максима Остапенка.

Коаліція дієвців культури надала листа УП. Культура.

Наразі звернення підписали 27 активістів, серед них Ольга Сагайдак, голова "Коаліції дієвців культури", Ольга Гончар, директорка Меморіального музею тоталітарних режимів "Територія Терору", ГО "Новий музей", Мар’яна Томин, екс-директорка Департаменту культурної спадщини МКІП України та інші.

У листи активісти зокрема звертають увагу та бездіяльність міністра культури у сфері культурної спадщини та на кадрові призначення некомпетентних людей у сфері культури, необґрунтовані звільнення, неефективне планування бюджету та використання донорської допомоги, непрозора комунікація щодо діяльності МКСК тощо.

Усе це "призводять до втрати довіри та поваги до органу державного управління у сфері культури в суспільстві та можливих втрат кадрового потенціалу, об’єктів культурної спадщини та державного музейного фонду. Звільнення генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" виразно демонструє порушення, які вчиняє міністр і його підлеглі", – йдеться у листі.

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Коаліція дієвців звернула увагу на сім пунктів щодо діяльності міністра культури. А саме:

Підбурювання та зловживання владою.

Йдеться про пост Миколи Точицького від 22 травня про те, що "звільнення гендиректора Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" є відповіддю на слабку позицію у виконанні цього закону…Часу чекати, коли нарешті зупиниться незаконна торгівля, незаконна оренда, безконтрольне перебування московських ченців та подальше руйнування пам’яток, у країни немає".

Дієвці стверджують, що зазначена міністром норма закону "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій" набуває чинності з 1 червня 2025 року і за реалізацію закону відповідає Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. У той час підзаконні нормативно-правові акти на етапі розробки, а усувати перешкоди з використання майна Лаври можна лише після рішення суду, який ще триває.

"Натомість, обов'язки директора Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" полягають у збереженні, захисті культурної спадщини та у розвитку музею. Таким чином міністр публічно спонукає підлеглого до порушення закону і дій поза межами посадових обов'язків", – пишуть активісти.

Свідоме ігнорування обов’язків

12 лютого 2025 року Максим Остапенко написав лист до МКСК з проханням терміново скасувати наказ від 4 липня 2013 року про "План організації та розвитку територій Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" оскільки через це на території заповідника збудували понад 20 об’єктів, серед яких щонайменше половина зведена з порушенням чинного законодавства на території об'єкта ЮНЕСКО.

Станом на травень 2025 року – наказ не скасували. Профільний Департамент МКСК, відповідно до статті 33 Закону України "Про охорону культурної спадщини" відповідальний за проєктно-кошторисну документацію.

Неетичне поводження

Звільнення гендиректора Максима Остапенка у позаробочий час і без пояснень "обурила не лише пам’яткоохоронців та музейників, а й більшість громадян, які безпосередньо не долучені до сфери. Таке ставлення демонструє зневагу державців до людської гідності як найбільшої цінності і неприйнятний стиль корпоративної культури в органах влади", – пишуть в листі.

Неефективна політика фінансування збереження культурної спадщини

Звинувачення директора Заповідника у бездіяльності, враховуючи, що кошти на виконання реставраційних робіт виділили комісією МКСК в останньому кварталі 2024 року.

"При цьому проведення реставраційних робіт на пам’ятках у зимовий період не допускається і в такі короткі терміни до кінця фінансового року реалізувати їх неможливо.

Така практика свідчить про непрофесійність або саботаж з боку міністерства, адже використання коштів за таких умов неможливе, зважаючи на процедури закупівель".

Свідоме введення суспільства в оману та маніпулювання фактами

Новою директоркою Заповідника стала Світлана Котляревська, яка понад рік публічно висвітлювала свої ініціативи з надання заповідником платних послуг – функціонування кафе, продаж мерчу, освітні та розважальні активності. При чому, що одна з причин звільнення Остапенка – робота кафе, яке порушує режим збереження культурної спадщини.

Некомпетентність команди

Коаліція дієвців культури зазначає, що призначені міністром посадовці, відповідальні за культурну спадщину Сергій Беляєв і Володимир Шорніков не мають ні фахової освіти, ні досвіду роботи у сфері культури.

"Не мають авторитету серед фахової спільноти, не комунікують з нею, здобули негативну репутацію своїми спонтанними рішеннями та необґрунтованими діями та втручанням на мікрорівні в оперативну діяльність заповідника", – йдеться у відкритому листі.

Світлана Котляревська, нова керівниця Києво-Печерської Лаври також не має досвіду роботи у сфері культурної спадщини. З 2015 по 2022 роки була радницею прем'єр-міністра та міністрів України, експерткою зі створення та масштабування команд у державному секторі.

Неспроможність забезпечити проведення конкурсів

У Міністерстві культури та стратегічних комунікацій не відновили процедуру конкурсів на посади очільників інституцій відповідно до Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури".

Що передувало зверненню

Максима Остапенка звільнили з посади директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" ввечері 21 травня. Це сталося у позаробочий час, коли представники Департаменту захисту та збереження культурної спадщини Міністерства приїхали на стоянку на вулиці Івана Мазепи близько 20:30. Вони показали гендиректору документ з наказом про звільнення.

22 травня на сайті Міністерства культури з'явилась інформація про звільнення. Пізніше відомство і його керівник пояснили причини цього кадрового рішення.

Міністр культури та стратегічних комунікацій згодом додав, що не бачить розбіжності в своїй оцінці діяльності Максима Остапенка на посаді директора Лаврського заповідника із оцінкою своїх підлеглих. Про це Микола Точицький сказав в коментарі УП.Культура на виставці "Мазепа: стратегія великої України", яка відкрилась в Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра".

"Комісія описала технічні питання, а я сказав своє політичне", – сказав міністр журналістці Дар'ї Лобанок. І додав: "Технічні службовці чітко виявили недоліки... А потрібно щоб тут нічого московського не було – мій посил як міністра був про це... Ви пройдіться, тут ще є певні написи російською мовою. Ви ж не ходили". Журналістка відповіла, що саме зараз збирається це зробити. І Точицький продовжив: "Так а це вже змінили хто? Я своєю рукою переписував... Ви зрозумійте одне – я знаю що таке Москва. Очевидно, на відміну від вас, бо ви десь віку мого сина. Але якщо ми хочемо досягти результату – ми повинні діяти".

В четвер, 22 травня, коментуючи раптове звільнення Остапенка з посади, Точицький написав, що це є "відповіддю на слабку позицію у виконанні закону" про заборону діяльності "московських релігійних організацій".

Натомість, того ж дня на зустрічі з журналістами в міністерстві культури директор департаменту та збереження культурної спадщини Володимир Шорніков та голова комісії перевірки Лаври Олексій Жуков основні звинувачення Остапенку сконцентрували довкола незаконних ремонтних робіт та діяльності кав'ярні на території Лаври.

Звільнений Максим Остапенко в інтерв'ю Радіо Культура заявив, що з критикою міністра на свою адресу категорично не згодний: "Вся наша історія останніх двох років – це суцільна боротьба з російськими наративами; з російськими ідеологічними структурами, які працювали в Лаврі; з російськими маркерами, які там були наставлені. І за цей час ми зробили так, що Православна церква України служить і на Верхній, і на Нижній Лаврі... Ми не працівники Православної церкви, і не працівники по викиданню, як вони кажуть, якихось монахів. Ми охороняємо культурну спадщину".

Остапенко також додав, що зупинив діяльність московського патріархату і нагадав: "В судах триває розгляд питань, які стосуються російської церкви – Павла "Мерседеса", який досі в Лаврі фактично перебуває. І це має бути рішення судової інстанції, а ми маємо діяти в рамках законодавства".