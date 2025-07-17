Парламент прийняв законопроєкт про політику нацпам'яті у першому читанні. Що він передбачає

У Верховній Раді в першому читанні проголосували за законопроєкт №13273 про засади державної політики національної пам’яті Українського народу, який напрацьовувався понад шість років.

Про це повідомила народна депутатка Євгенія Кравчук.

Закон має врегулювати питання формування та реалізації державної політики національної пам’яті Українського народу та визначить її основні принципи, завдання та основні напрямки діяльності цієї політики національної пам’яті.

Потім на цей закон спиратиметься законопроєкт про меморіалізацію війни, зазначила Кравчук.

У новому законопроєкті зафіксували статус Українського інститут національної пам’яті на законодавчому рівні. Також дали визначення таким поняттям як "національна пам’ять", "історична антиукраїнська пропаганда", "злочини проти українського народу", "місце пам’яті українського народу" тощо. Визначили основні форми увічнення пам’яті та врегулювали питання збереження місць пам’яті.

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Євгенія Кравчук пояснила, що закон щодо нацпам’яті важливий для збереження історії, для створення нових меморіалів та музеїв. Оскільки заплановано створення нових місць пам’яті, де вшановуватимуть українців.

У рамках закону передбачаються освітні програми для молоді, щоб виховувати любов до України.

Також нардепка зазначила, що до наступного читання зауваження будуть враховані.

27 червня новим очільником Українського інституту національної пам'яті (УІНП) призначили Олександра Алфьорова. Раніше він працював у Інституті історії України НАН України. З початком повномасштабного вторгнення Алфьоров служив у Збройних Силах, зокрема в ССО "Азов-Київ" та 3-й окремій штурмовій бригаді.