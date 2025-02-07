"Патріот": Київська опера випустить українську рок-оперу на музику Скрябіна та братів Гадюкіних

Колектив Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва планує випустити рок-оперу під назвою "Патріот".

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Про це в етері телемарафону "Єдині новини" розповів директор-художній керівник Київської опери Петро Качанов.

"Ми беремо музику наших знакових гуртів. Це Брати Гадюкіни, Кузьма Скрябін, Кому вниз, співачка Марія Бурмака, Плач Єремії", – розповів Качанов.

Наразі відомо, що до постановки має увійти пісня "Вона" Плачу Єремії на слова Костянтина Москальця. Сама ж історія вистави розповідатиме про певну епоху в Україні через героя-патріота.

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Також директор Київської опери анонсував, що команда поставить культову світову рок-оперу "Ісус Христос – суперзірка". Вистава Ендрю Ллойда Веббера та Тіма Райса вперше відбулася на Бродвеї у 1971 році. Згодом її показали на сценах 17 країн світу.

Серед них і українські версії: у лютому 2024 року прем'єра відбулася в Одеському академічному театрі музичної комедії імені Михайла Водяного, а у 2017 році у Вінниці.

Сюжет будується навколо періоду останніх семи днів життя Ісуса з Назарету, з моменту появи його на Пальмову неділю і до страти за наказом Понтія Пілата.

Раніше у Київській опері вже адаптували балет "Лускунчик" Гофмана на музику Івана Небесного.