У національному конкурсі кінофестивалю "Молодість" переміг фільм-дослідження пам'яті

53-й Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" оголосив переможців національного повнометражного конкурсу – цього року його проводили у рамках кінофестивалю в Гамбурзі. Найкращим фільмом став дебютний повнометражний фільм Марини Вроди "Степне".

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Автори стрічки-переможця отримали статуетку "Скіфський олень" та призових 2 тис. доларів.

"Степне" оповідає історію кількох днів з життя літнього чоловіка Анатолія, який приїжджає до села Степне, щоб доглядати за своєю хворою матір'ю. Згасання матері, зустріч з братом змушують чоловіка замислитися над життям і своїми рішеннями.

Світова прем'єра стрічки відбулася на 76-му кінофестивалі в Локарно (Locarno Film Festival, Швейцарія). Там вона отримала нагороду за найкращу режисуру.

"Цей фільм відображає реалії сьогодення в українських селах. Це свідчення неймовірної уваги режисерки до деталей, демонстрація майстерного атмосферного сторітеллінгу та блискучої операторської роботи. Кожен кадр ретельно відібраний і підсилює значущість режисерської роботи. Цей фільм є гострим дослідженням ідентичності, пам'яті та зв'язків, які резонують з аудиторією", – пояснило свій вибір журі національної програми цьогорічного фестивалю "Молодість".

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Крім того, спеціальну відзнаку здобув фільм Дмитра Мойсеєва "Сірі бджоли". Журі заявило, що нагородили його "за майстерну екранізацію українського письменника Андрія Куркова".

За перемогу в національному конкурсі "Молодості 2024" змагалися шість стрічок: "БожеВільні" Дениса Тарасова, "Дім за склом" Тараса Дроня, "Киснева станція" Івана Тимченка, "Степне" Марини Вроди, "Сірі бджоли" Дмитра Мойсеєва та "Редакція" Романа Бондарчука.

Національний повнометражний конкурс "Молодості" проходив у рамках Filmfest Hamburg вже втретє. Сюди конкурс перенесли після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Про кінофестиваль "Молодість 2024"

53-й Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" пройде в Києві з 26 жовтня по 3 листопада.

Гаслом цьогорічного фестивалю є фраза "Кіно, що залишає сліди".

Головною локацією цьогорічного кінофестивалю стане кінотеатр "Жовтень". Церемонії відкриття та нагородження відбудуться в Будинку кіно.

Цього року журі міжнародного конкурсу очолив призер Канського кінофестивалю, іранський режисер, сценарист і продюсер Мохаммад Расулоф. У секції "Фестиваль фестивалів" відбудеться показ його нової стрічки "Насіння священного інжиру", напередодні світової прем'єри якого в Каннах Расулофу довелося втекти з рідного Ірану, де його засудили до восьми років позбавлення волі, побиття батогами та штрафу з конфіскацією майна.

Разом з ним до складу журі увійшли: