Оголошення переможців і гучний скандал. Завершився 52-й кінофестиваль "Молодість"

52-й Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість", який після вимушеної перерви через вторгнення Росії повернувся до повного формату, оголосив переможців. Церемонія закриття не обійшлася без скандалу.

Нагородження переможців "Молодості" відбувалося у суботу, 28 жовтня, у культурному центрі "Краків". Закриття фестивалю розпочали із подяки Збройним силам України. Показали відео зі згадкою українських кінематографістів, які захищають державу, а також загиблих представників кіноспільноти.

Далі почали вручення нагород переможцям. Ґран-прі "Скіфський олень" і премію 5 тис. доларів отримав повнометражний дебютний фільм режисерки Еманюель Ніко "Дальва". Стрічка розповідає про 12-річну дівчинку, яка зазнає насильства вдома, тікає звідти та намагається повернутися в дитинство, налагодивши стосунки з соціальною працівницею. Фільм здобув приз ФІПРЕССІ на "Тижні критики" цьогорічного Каннського фестивалю.

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На "Молодості" роздали "Скіфських оленів". Фото: Анастасія Мантач

Переможцем Міжнародного конкурсу повнометражних фільмів стала драма "Втрачений рай" режисера Зено Ґратона про кохання двох підлітків Джо та Вільяма у виправній колонії для неповнолітніх. Це також повнометражний дебют для режисера.

Найкращим студентським фільмом міжнародного конкурсу став фільм української режисерки Алли Савицької "Tutti". Ця ж стрічка стала найкращим фільмом за результатами глядацького голосування. Документальний фільм розповідає про Київський дитячий хор "Щедрик" та вторгнення 24 лютого 2022 року, яке змінює життя його учасників. Розкидані по світу учасники хору мають зібратися разом та виступити на сцені "Карнеґі-хол".

Переможцем конкурсу документальних повнометражних дебютів став фільм "Переступаючи кордони" режисерки Лесі Кордонець. Він розповідає про спортсменів паралімпійської збірної України, які через російську агресію втратили доступ до тренувальної бази в Криму. Вони намагаються пристосуватися до нових умов у особистому й професійному житті.

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Леся Кордонець з нагородою. Фото: Анастасія Мантач

У національному короткометражному конкурсі переміг експериментальний документальний фільм "Анкета" Наталії Ільчук. Це виготовлений з архівних зйомок фільм про легковажну українську молодь на тлі політичної нестабільності паралельно з пошуками власної особистості та справжнього кохання.

"Скіфського оленя" за внесок в український кінематограф отримала кінознавиця, професорка Оксана Мусієнко.

Оксана Мусієнко. Фото: Анастасія Мантач

Повний список переможців 52-го КМКФ "Молодість":

Ґран-прі – "Дальва", реж. Еманюель Ніко (Франція, Бельгія)

Найкращий повнометражний фільм міжнародного конкурсу – "Втрачений рай", реж. Зено Ґратон (Бельгія, Франція)

Спеціальна відзнака – "Скарб", реж. Луна Кармун (Сполучене Королівство)

– "Скарб", реж. Луна Кармун (Сполучене Королівство) Спеціальна відзнака – "20 тисяч видів бджіл", реж. Естібаліc Урресола Солахурен (Іспанія)

Найкращий студентський фільм міжнародного конкурсу – "Tutti", Алла Савицька (Україна)

Кадр з фільму "Tutti"

Спеціальна відзнака – "Голоси інших", реж. Фатіма Качі (Франція)

– "Голоси інших", реж. Фатіма Качі (Франція) Спеціальна відзнака – "Тиша бананових дерев", реж. Енеоса Чарка (Угорщина, Бельгія, Португалія, Албанія)

Найкращий короткометражний фільм міжнародного конкурсу – "Речі, про які ми не чули", реж. Рамазан Кіліч (Туреччина)

Спеціальна відзнака – "Сука", реж. Карла Мело Гампер (Колумбія, Франція)

– "Сука", реж. Карла Мело Гампер (Колумбія, Франція) Спеціальна відзнака – "Принесені в жертву", реж. Ауреліє Олівейра Перне (Швейцарія, Португалія)

Найкращий короткоментражний фільм національного конкурсу – "Анкета", реж. Наталія Ільчук (Україна)

Спеціальна відзнака – "Там, де він ступав", реж. Єгор Гармаш (Україна)

– "Там, де він ступав", реж. Єгор Гармаш (Україна) Спеціальна відзнака – "Войси з Бахмута", реж. Ігор Бабаєв (Україна)

Найкращий документальний повнометражний дебютний фільм – "Переступаючи кордони", реж. Леся Кордонець (Швейцарія)

Спеціальна відзнака – "Затемнення", реж. Наташа Урбан (Норвегія)

– "Затемнення", реж. Наташа Урбан (Норвегія) Спецальна відзнака – "Anhell69", реж. Тео Монтойя (Колумбія, Румунія, Франція, Німеччина)

Найкращий фільм за результатами глядацького голосування – "Tutti", реж. Алла Савицька, (Україна)

Найкращий фільм секції Teen Screen – "Малече", Зара Двінґер (Польша, Нідерланди)

Диплом конкурсу – "Боєць", режисер Кам'єл Шоунаар (Нідерланди)

– "Боєць", режисер Кам'єл Шоунаар (Нідерланди) Диплом конкурсу – "Блиск моря", режисер Дом'єн Хейхе (Бельгія, Нідерланди)

"Скіфський олень" за вагомий внесок в український кінематограф – кінознавиця і професорка Оксана Мусієнко

Найкращий фільм національного повнометражного конкурсу – "Як там Катя?", реж. Крістіна Тинькевич

Скандал на церемонії закриття

Закриття 52-ї "Молодості" не обійшлося без гучного скандалу. Його зав'язка виникла ще на відкритті фестивалю минулих вихідних. Тоді на появу очільниці Державного агентства з питань кіно Марини Кудерчук одна людина з залу викрикнула "Ганьба!" Тоді ця подія не переросла в більший скандал і про неї, здавалося, призабули.

Втім, на закритті фестивалю до одинокого голосу режисера Івана Сауткіна (як пізніше з'ясувалося, це був саме він) доєдналися ще кілька його колег по кіноіндустрії. Коли на сцені знов з’явилася Марина Кудерчук, із залу почали лунати вигуки "Ганьба!", "Геть!", "Відставка!".

Марина Кудерчук. Фото: пресслужба "Молодості"

У відповідь Кудерчук закликала не псувати свято та мати "повагу до організаторів цього фестивалю". "Просто хтось створює фільми, а хтось створює срачі", – додала очільниця Держкіно.

Пізніше на сцену отримувати нагороду вийшов режисер Ігор Бабаєв. Він підтримав стихійну акцію протесту своїх колег. "У кіноспільноти накопичилося дуже багато претензій до пані Марини Кудерчук. Починаючи, власне, від непрозорого конкурсу на посаду в Держкіно і продовжуючи спробами реорганізації, а насправді ліквідації Довженко-Центру. І закінчуючи підтримкою фінансування комерційного кіно на противагу підтримці фестивальних фільмів. І мені здається, що інколи найкраще, що можна зробити – це піти вчасно", – сказав Бабаєв зі сцени.

Ігор Бабаєв. Фото: Анастасія Мантач

Під час вручення Гран-прі на сцену вийшов генеральний директор КМКФ "Молодість" Андрій Халпахчі та спробував згладити конфлікт. Він вибачився перед Кудерчук та запропонував фестиваль "як платформу для зустрічі кінематографістів з керівництвом Держкіно".

"Давайте зустрічатися. Давайте спільно щось робити. Бо просто кричати слово "ганьба" – це не зовсім конструктивний шлях. Я хочу вибачитися перед пані Мариною за те, що сьогодні відбулося, і закликати всіх працювати конструктивно. Ми організуємо цю зустріч", – сказав Халпахчі.

Пізніше у своєму Facebook режисер Іван Сауткін назвав скандал на закритті "Молодості" "історичною подією". "Після цієї події, атмосфера церемонії закриття фестивалю змінилася і мені на якийсь час здалося, що назва фестивалю на екрані стала більшою. "Молодість" стала молодою!... це історія із хеппі-ендом. Світ змінився і тепер всі знають, що треба робити, коли на очі потрапляє Марина Кудерчук, а вона знає, що на неї очікує, коли вона з'являється на людях. Моя кіношна спільнота нарешті виплюнула отруту, якою її намагалися силоміць нагодувати", – додав він.

"Ми скоро не будемо мати великої частини пристойних українських фільмів на фестивалях, бо Держкіно України з 2019-2020 керує корупційна шайка. Прикро, що колеги проявляють просто дива сервільності, пропонуючи цим самозванцям майданчик для самоствердження і легалізації. Що будемо показувати на фестивалях у наступному році? Шедеври, що створила Кудерчук?" – відреагував на подію засновник Arthouse Traffic Денис Іванов.

А письменниця та режисерка Ірина Цілик висловила думку, що українській кіноспільноті варто нарешті єднатися та висловлювати свою незгоду з діями Держкіно. "Кудерчук прямо дають зрозуміти, що вона дуже небажана людина для посади голови Держкіно і що така людина ніяк не може представляти українську кіноспільноту. Але, напевно, ми все ж недостатньо переконливі. Та й чи є це "ми", насправді?... Напевно, мусимо вже нарешті якось більш впевнено говорити про свої потреби і виступати проти диктатури несмаку, корупційних схем, непрозорих конкурсів і так далі. Особливо соромно стає від думки, що в цей час інші наші колеги воюють на фронті за майбутнє України, як би пафосно це не звучало, а ми тут ніяк не можемо подолати наші внутрішні "війни", – написала вона.

Про КМФ "Молодість"

Найстаріший з українських кінофестивалів – "Молодість" – був вперше проведений у 1970 році. Спочатку це був дводенний огляд короткометражних фільмів, знятих тодішніми студентами Київського державного інституту ім. Карпенка-Карого.

З 1975 року в конкурсі можуть брати не лише студентські роботи, але й повнометражні ігрові стрічки. У кінці 80-х "Молодість" почала розширювати свою географію: в конкурсі були фільми з Прибалтики, Казахстану, Азербайджану та Німеччини.

Після розпаду СРСР на Київський кінофестиваль починають привозити свої роботи призери престижних кінонагород світу. На "Молодості" дебютували такі відомі європейські режисери як Том Тиквер, Денні Бойл, Франсуа Озон, Ілдіко Енеді, Жак Одіар тощо.

Цьогорічний фестиваль проходив з 21 по 29 жовтня та вперше після повномасштабного вторгнення повернувся до повної едиції. На 52-й "Молодості" було показано 129 фільмів, з них 61 короткометражних, з 45 країн світу. Основним фестивальним майданчиком був кінотеатр "Жовтень". Церемонія відкриття, закриття та деякі покази проходили в культурному центрі "Кластер "Краків".