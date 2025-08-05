Після п’ятирічної паузи повертається мистецька премія імені Казимира Малевича

У 2025 році після п'ятирічної паузи повертається премія імені Казимира Малевича для українських митців та мисткинь.

Про це УП.Культура повідомили в Польському інституті у Києві, який є організатором премії.

Організатори зазначили, що цьогорічна премія повертається у новому форматі – створили Раду лауреатів та лауреаток. До її складу входять попередні переможці премії. Це рішення посилює незалежність та стійкість проєкту.

Серед лауреатів та лауреаток: Алевтина Кахідзе (2008), Стас Волязловський (2010), Жанна Кадирова (2012), Лада Наконечна (2014), Микита Кадан (2016), Іван Світличний (2018), Саша Курмаз (2020).

Премія імені Казимира Малевича присуджується українським митцям та мисткиням раз на два роки. Її започаткували у 2008 році з нагоди 130-ліття від дня народження Казимира Малевича. Премію створили Польський Інститут у Києві та Центр сучасного мистецтва Замок Уяздовський.

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"Казимир Малевич, авангардний митець польського походження, народжений у Києві — є для неї символом, що об’єднує обидві культури. Премія залишається платформою для діалогу та мистецького обміну в епоху глибоких соціальних і політичних змін", – повідомляють в Польському інституті.

Податися на премію можуть українські митці та мисткині віком до 45 років. Вперше до участі допускаються мистецькі групи. Відзнаку можуть отримати митці та мисткині всіх дисциплін, чия творчість характеризується якістю, оригінальністю, значущістю та внеском у розвиток сучасного мистецтва.

Переможці отримають грошову винагороду у розмірі 5000 євро та мистецьку резиденцію у Центрі сучасного мистецтва Замок Уяздовський у Варшаві у 2026 році.

Як податися на премію?

Номінувати на отримання премії можуть інституції культури, галереї, музеї, дослідницькі центри та мистецькі об'єднання – як з України, так і закордонні.

Подати заявку можна до 22 вересня 2025 року включно. 31 жовтня оголосять трьох фіналістів або фіналісток. 15 листопада відбудеться церемонія вручення Премії. Деталі як заповнити заяву – за посиланням.

Фіналістів та фіналісток обиратиме польсько-українська журі під час таємного голосування. Лауреат/Лауреатка/Лауреати будуть оголошені в день вручення Премії.