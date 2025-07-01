Жанна Кадирова представить Україну на 61-й Венеційській бієнале сучасного мистецтва

Доповнено о 19:20 подробицями про проєкт у 5-6 абзаці

Комісія Міністерства культури обрала кураторську групу і мистецький проєкт, який представить Україну на 61-й Венеційській бієнале сучасного мистецтва у 2026 році.

Про це повідомила Галина Григоренко, заступниця Міністра культури та інформаційної політики України.

Рішенням Конкурсної комісії обрали кураторок Національного павільйону Ксенію Малих та Леоніда Марущака з проєктом художниці Жанни Кадирової "Гарантії безпеки".

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За словами Григоренко, підготовка до бієнале уже розпочалася.

Як пізніше повідомив керівник іванофранківського Promprylad Юрій Філюк, проєкт на Венеційській Бієнале представить Promprylad Art Center, яким керує Ксенія Малих, у партнерстві з ГО "Музей відкрито на ремонт".

У центрі проєкту скульптура Жанни Кадирової "Олень" із серії "Оригамі", що була встановлена в парку "Ювілейний" у Покровську на Донеччині у 2019 році. Скульптуру тоді розмістили на постаменті, з якого демонтували радянський реактивний літак, що символізував військову потужність Радянського Союзу. У 2024 році, під час евакуації жителів Покровська, ініціативна група вивезла скульптуру оленя із зони бойових дій.

Скульптура "Орігамі" в Покровську Жанна Кадирова

Жанна Кадрова – лавреатка цьогорічної Премії Шевченка у візуальному мистецтві. Також вона стала першою лавреаткою нової премії Her Art Award всесвітньої мистецької виставки Art Paris.

Художниця вже представляла Україну на Венеційській бієнале у групових проєктах. Зокрема у 2013 році напередодні Революції гідності вона зробила для українського павільйону скульптуру "Пам'ятник пам'ятнику". А в 2015 році брала участь в проєкті "Надія".

Кадирова є учасницею мистецького гурту Р.Е.П. (Революційний Експериментальний Простір), яка виникла під час Помаранчевої революції у Києві. Виступала у музичному проєкті Penoplast. Працювала кураторкою виставок у київському мистецькому просторі LabGarage.

Її роботи відзначені нагородами, серед яких – премії Казимира Малевича (2012) та PinchuckArtCentre (2013).

"У роботах Жанни Кадирової є щось споріднене з алхімією. Однією з ідей алхімічної філософії була трансмутація "неблагородних" металів у "благородні" (як-от трансформація свинцю на золото). Так само художниця перетворює нарочито утилітарні матеріали на артоб'єкти. Побутовий символізм кахлів чи бетону дозволяє їм бути не просто пасивними носіями образу, а його активними концептуальними елементами", - розповідає про художній метод Кадирової арт-критикиня Олександра Осадча.

Першою з робіт Кадирової, де були використані кольорові кахлі, стала скульптура "Сантехнік Толя" (2004–2005), що обігрує химерну подібність матеріалу та персонажу: понура фігура чоловіка складена з того, з чим він працює щодня. Через ототожнення людини з її роботою авторка порушує питання проблем трудових відносин, що в сучасному суспільстві часто витісняють будь-які інші аспекти нашої індивідуальності.

Венеційська бієнале – провідний мистецький форум у світі. Його проводять кожні два роки у Венеції. У 2026 році вона відбуватиметься з 9 травня по 22 листопада. Її темою буде "У мінорних тонах".

Кураторкою 61-ї Венеційської бієнале обрали Койо Куо, однак, у травні 2025-го вона померла.

Україна бере участь у Венеційській бієнале з 2001 року.