Пісенька "Baby Shark" офіційно не плагіат, суд тривав шість років

Верховний суд Північної Кореї визнав, що пісня "Baby Shark" не містить плагіату. Шість років тому американський композитор звинуватив у цьому корейських продюсерів.

Про це повідомляє BBC.

Оригінальне відео корейської компанії на YouTube зібрало понад 16 мільярдів переглядів. У листопаді 2020 року дитяча пісенька "Baby Shark" стала найпопулярнішим відео на YouTube за весь час, зібравши 7 мільярдів переглядів. Трохи більше як рік по тому вона стала першим відео на YouTube, яке набрало 10 мільярдів переглядів.

У 2019 році композитор з Нью-Йорка Джонатан Райт подав позов до суду в Сеулі. Він стверджував, що пісня "Baby Shark", випущена південнокорейською студією The Pinkfong Company році, скопіювала його пісню 2011 року.

РЕКЛАМА:

Райт заявив, що йому належать авторські права на інтерпретацію народної пісні, але Pinkfong були переконані, що їхня версія є аранжуванням тієї ж пісні – вона є суспільним надбанням.

Хоча композитор і знав, що права на пісню не охороняються, він звернув увагу на ще, що корейська компанія погрожувала судом одній з політичних партій (нинішня опозиційна Партія народної влади). Політики використали пісню в агітаційній програмі.

"В моїй голові деталі почали складатися... Чи не означає це, що моя версія також захищена авторським правом?", – сказав Райт в інтерв'ю Канадській телерадіомовній корпорації у 2019 році, розповідає ВВС.

Суд постановив, що версія Райта "не досягла рівня суттєвих змін" від оригінальної народної пісні, щоб вважатися окремим твором. Тому вона не охороняється як окремий твір відповідно до закону про авторське право.

Окружний та апеляційний суди Південної Кореї відхилили позов Райта і Верховний суд схвалив ці рішення.

Достеменно ніхто не знає, коли з'явився оригінал пісні про сім'ю акул. Вважається, що "Baby Shark" з'явилася у США в 1970-х роках і стала популярною в дитячих літніх таборах. За однією з версій, пісня з'явилася у 1975 році, коли фільм "Щелепи" Стівена Спілберга став світовим хітом.

В інших версіях про створення пісні йдеться, що в кількох інтерпретаціях пісні сюжет був не таким оптимістичним: в одній версії серфер втрачає руку від акули, а в іншій – головний герой гине.