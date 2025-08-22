Поету Максиму Кривцову посмертно дали звання героя України та орден "Золота Зірка"

Володимир Зеленський присвоїв загиблому поету та військовому Максиму Кривцову ("Далі") звання героя України та нагородив орденом "Золота Зірка".

Відповідний указ опубліковали на сайті Президента України.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Кривцову Максиму Олександровичу – учаснику бойових дій (посмертно)", – йдеться у повідомленні.

Максим Кривцов з позивним "Далі" – поет, військовий, автор книги "Вірші з бійниці", а також хітів "Жовтий скотч" та "Панівна висота".

Він брав участь в Революції Гідності, а потім пішов добровольцем на фронт у 2014 році. Воював у складі 5-го батальйону Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" і разом з "Вовками Да Вінчі". До 2019 року Максим Кривцов був старшим кулеметником у Бригаді швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж".

Позивний "Далі" на службі обрав швидко: "Все дуже просто. Мене запитали, який у мене позивний. До цього я про це не задумувався, не обирав чогось особливого. Але тоді відрощував вуса, щоб накручувати, як у Сальвадора Далі. Так позивний сам напросився, як відмінник до дошки".

Про своїх побратимів відзивався щиро та з повагою: "Найкращі люди у світі. Іноді я їх фотографую, іноді – пишу про них".

Після демобілізації Максим також працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС і Veteran Hub. З початком повномасштабного вторгнення Росії та територію України у 2022-му, він знову повернувся на фронт.

"Далі" загинув 7 січня 2024 року. На честь митця вивели новий сорт фіалок.