Селекціонер із Дніпра вивів сорт фіалки, який присвятив загиблому поету і воїну Максимові Кривцову

34-річний селекціонер із Дніпра Євген Рудницький вивів новий сорт фіалки, яку назвав "RUD-Далі" – на честь загиблого поета та воїна Максима Кривцова з позивним "Далі".

"Я присвячую свій новий сорт фіалки RUD-ДАЛІ пам'яті Максима Кривцова. Поет, Воїн (позивний "Далі") – Кривцов Максим. Один із його віршів закінчувався словами: "А на весні розквітну фіалками...." Вічна пам'ять герою. Слава Україні!" – йдеться у дописі Євгена Рудницького.

У коментарі для "УП. Життя" він розповів, що фіалка – це відображення світлої та ніжної душі Максима Кравцова.

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"Ніжні біло-блакитні дзвіночки з темним вічком. Компактна розетка середньо-зеленого листя з жовтою кроновою ряболистістю. Мініатюрний сорт", – охарактеризував він свою рослину.

Фото: Євген Рудницький

Євген колекціонує фіалки з 2017 року. Каже, що дуже любить ці квіти. Зараз його колекція налічує 500 сортів, близько 50 з яких він вивів самостійно. Його квіти незвичайні – листя має по два, а подекуди і по три кольори.

Хто такий Максим Кривцов?

Це український поет, який загинув 7 січня 2024 року на фронті українсько-російської війни.

Він брав участь у Революції гідності, а після нападу Росії на Україну в 2014 році став на захист держави.

З початком повномасштабного вторгнення поет знову взяв до рук зброю, щоб боронити Батьківщину.

У 2023 році він видав збірку поезій "Вірші з бійниці". Її визнали однією з найкращих книг минулого року за версію Pen Ukraine.

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Віра Шурмакевич, "УП. Життя"