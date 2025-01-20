Фестиваль Sundance показав кадри нового фільму Чернова "2000 метрів до Андріївки"

На офіційному YouTube-каналі незалежного американського кінофестивалю Sundance опублікували відеопрезентацію нового фільму Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки".

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"Це історія українських солдатів, які борються за кожен дюйм своєї землі. Це історія маленького лісу та села Андріївка, що знаходяться всього за дві години від мого рідного міста. Це історія сучасної війни –про те, як вона ведеться, як її переживають і як вона змінює нас", – розповів режисер.

Дії документальної стрічки відбуваються під час українського контрнаступу у 2023 році. Журналісти в цей час слідують за військовими 3-ї окремої штурмової бригади, тоді ж і почалися зйомки стрічки. Бійці поступово просуваються посадками, щоб звільними окуповане село Андріївка поблизу Бахмута.

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Над проєктом Чернов, разом з командою FRONTLINE та Associated Press, працював майже 1,5 року Крім нього та фотографа Олександра Бабенка, над ним працювали продюсерки Мішель Мізнер та Рейні Аронсон-Рат. Музику до фільму створив композитор і музичний продюсер, а також двічі лавреат премії "Греммі" Сем Слейтер ("Чорнобиль", "Джокер").

Світова прем'єра стрічки відбудеться 23 січня на фестивалі Sundance.

"Чернов створює неперевершений фільм про жахливу красу звільнення власного дому. Водночас він безкомпромісно показує марність і жах війни як такої", – наголосила директорка програмування кінофестивалю Sundance Кім Ютані.

Про українське кіно на Sundance

Фестиваль Sundance вважається головним фестивалем незалежного кіно у США та одним з найвпливовішим у світі. Він відбувається щороку й у 2025-му пройде з 23 січня по 2 лютого в місті Парк-Сіті штату Юта.

Його організатором є Інститут Санденс, заснований американським актором та режисером Робертом Редфордом у 1981 році для сприяння появі нового, незалежного бачення в американському кіно.

2024 року документальний фільм "Порцелянова війна" про війну в Україні здобув гран-прі на кінофестивалі.Стрічка режисерів Брендана Белломо (США) та колишнього військового Слави Леонтьєва (Україна) отримала відзнаку в категорії "Приз журі: Американський документальний фільм". Напередодні нового року стрічку додали до шортліста "Оскар 2025".

У 2023 році прем'єрний фільм Чернова "20 днів у Маріуполі" здобув приз глядацьких симпатій у програмі World Documentary Competition фестивалю. Вже за кілька днів стрічка про перші дні нападу російської армії на український Маріуполь у лютому-березні 2022 року потрапила до списку номінантів на Оскар 2024 в категорії Найкращий документальний фільм.

"20 днів у Маріуполі" згодом здобув першу статуетку "Оскар" для України.

Крім фільму Чернова, на Санденсі 2023 показували ще одну документальну стрічку про війну в Україні – "Залізні метелики" режисера Романа Любого.

У 2022 році вперше в історії у конкурсі Санденсу взяла участь українська ігрова стрічка – драма "Клондайк" режисерки Марини Ер Горбач. Вона розповідає про родину, що перебуває в епіцентрі авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області.

Також цього ж року на фестивалі пройшла світова прем'єра документальної стрічки про дітей у дитбудинку Лисичанська "Будинок зі скалок" режисера Симона Леренга Вільмонта.

У 2020 році українська режисерка Ірина Цілик здобула приз кінофестивалю Санденс за найкращу режисуру документального фільму "Земля блакитна, ніби апельсин".