"Курган & Agregat" випустили новий альбом "Поле каніфолі"

Український хіп-хоп гурт "Курган & Agregat" випустив новий альбом "Поле каніфолі". Це перший реліз за час повномасштабного вторгнення.

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Музику, як і до минулого альбому гурту "Зембонджу", написав музичний продюсер Сергій "Сир" Сорока (екс-"Сальто Назад").

У записі альбому взяли участь музиканти Арсен Горбач, Олексій Руденко, Сергій Сидоренко. Одну з пісень "Курган & Agregat" записали разом з Дашею Астаф'євою.

До альбому "Поле каніфолі" увійшло вісім треків: "Заговор предметів", "Світлячки", "Оркестр Абізян", "Палеозой", "Краще жить", "Крім майна", "Інстинкт" та "Тиха революція" (feat. Дарія Астаф'єва). Його презентували на благодійній події в Києві 2 лютого.

Наразі послухати альбом можна на стримінгових майданчиках за посиланням.

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Про "Курган & Agregat"

"Курган & Agregat" – хіп-хоп гурт із Харківської області, що використовує у своїх текстах суржик і слобожанський говір. Заснований в селищі Близнюки Євгеном Володченком та братами Амілом і Рамілом Насіровими.

Перші свої кліпи знімали на смартфон. 13 квітня 2014 року на YouTube-каналі "Блаженное село" з'явився кліп гурту "Лове (Love)", який згодом став вірусним.

У 2018 році випустили дебютний альбом "Средня Школа Репа". У 2023 році – альбом "Зембонджу".

З початком повномаштабного вторгнення Євген Володченко доєднався до добровольчого батальйону ЗСУ, а Аміл та Раміль займаються волонтерством.