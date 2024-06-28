Польський театр цензурував слова українки у документальній п'єсі. Потім вибачався

Як виявилося, до дискусії в одній панелі з Дар'єю запросили російську режисерку

Модератори документального проєкту "Театр на фактах" від Інституту Єжи Ґротовського у Вроцлаві вирізали декілька реплік українки Дар’ї Зименко з читань та публічної дискусії. Дівчина пережила окупацію Київщини у 2022 році та розповідала про ставлення українців до росіян тепер.

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Про це йдеться у дописі Дар’ї Зименко. Театральні читання відбулися 23 червня, усі твори будувалися на реальних свідченнях.

Дар’я стала головною героїнею п’єси польської драматургині Анни Вечорек під назвою "Погляньте мені в очі". У ній йдеться про досвід зґвалтування під час війни та окупації.

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За декілька днів після дискусії дівчина отримала запис читань і обговорення. Тоді стало зрозуміло, що деякі "різкі" репліки про війну були вирізані.

Також, "Театр на фактах" запросив до дискусії російську режисерку Маріетту Захарян, а ідея полягала в примиренні "братніх народів", як зрозуміла українка вже під час обговорення.

В коментарі УП.Культура Дарʼя розповіла, що ідея створити театральну постановку виникла під час її поїздки з SEMA Ukraine (організації жінок проти сексуального насильства та безкарності у війні) на конференцію до Польщі. Тоді режисерка Вечорек запропонувала ідею дівчині.

"Мені сподобалась ідея, бо я хочу свідчити про злочини росіян всіма способами. Також я хочу знизити рівень стигматизації. Тож я погодилась. Режисерка мені видалась милою і транслювала підтримку України", – пояснила Дар'я.

Про позицію театру дівчину не попередили, а вже під час обговорення стало зрозуміло, що питання ведучої, акторів та глядачів з зали стосувалися "схиляння українців до примирення" і що "мистецтво об'єднає народи, як це було раніше".

"Тобто, в одному просторі посадили режисерку росіянку, яка розповідала про "любовь і іскуство внє палітікі" і мене – українку, яка постраждала від російських окупантів. І от в результаті, на думку організаторів і учасників цього дійства, мало відбутись символічне примирення і надія на дружбу. З очевидних і зрозумілих причин цього не відбулось", – пояснила у дописі дівчина.

Дівчина пережила згвалтування та вирішила розповісти свою історію, щоб переконатися, що росіян чекатиме покарання за скоєні злочини. R. Skwarek

Маріетта Захарян брала участь у читаннях з п'єсою "Кінець любові". Як йдеться в описі події це "кафкіанська історія про українську жінку, чий чоловік-росіянин залишився по той бік фронту". Під час обговорення росіянка розповіла, що сподівається на порозуміння між російськими та українськими народами попри війну та "любов між ними".

Натомість Дар'я Зименко прикріпила, які саме репліки прибрали із запису разом з таймкодами:

5:08:30 "… в інших країнах якось не так бачиться і хтось хоче шукати … ВИРІЗАНО: хороших росіян. В Україні ситуація така, що ми не маєм ні часу ні бажання розбиратись хто де який росіянин. Росія – країна тер*рист. Між нами не може бути перемир’я"

5:09:19 "… У нас є час для такої дискусії?.. (Мені відповіли що ще є декілька хвилин) ВИРІЗАНО: що на вашу думку ми маєм робити? Обійматись і плакати разом?"

За деякий час від Дар’ї з’явився новий допис, в якому вона розповіла, що модератори надіслали повну версію з усіма словами учасниці. Театр пояснив ситуацію збоєм в записі та проблемами з інтернетом.

В коментарі УП.Культура дівчина додала, що причиною таких дій від театру став суспільний розголос. До них зверталися охочі глядачі, активісти та громадські організації, дехто писав скарги і виказував обурення.

"Я не вірю в те, що це були технічні помилки. Вирізані були тільки мої репліки", – розповіла Дар’я Зименко.

"Театр на фактах" також розповів УП.Культура про свою позицію: "Минулої неділі трансляція тривала майже 10 годин, і у нас були деякі проблеми з підключенням до інтернету. Це була пряма трансляція, і ми нічого не цензуруємо. У нас немає бажання робити такі речі, й ми були дуже здивовані відсутністю фрагментів трансляції на Facebook. Інститут вже опублікував повний запис дискусії".

Крім того, на сторінці Інституту Ґротовського з'явилося офіційне звернення від художнього керівника театру Якуба Табіша і директора Інституту Єжи Ґротовського Ярослава Фрета. У ньому вони окреслили позицію установ щодо Росії та її військової агресії й вибачились за непорозуміння перед Дар'єю Зименко.

"Дискусія не для того була організована в прямому ефірі, щоб з неї щось вирізати. Також ми, як культурна інституція, не маємо жодних засобів для цензури прямої трансляції – чи то онлайн, чи то офлайн. З цим, звичайно, пов'язаний і ризик такої дискусії, де були запитання з аудиторії на різноманітні, важко передбачувані теми", – йдеться в заяві.

Вони наголосли, що театр не має права примушувати когось до прощення або примирення, адже театр є лише "місцем зустрічі" для різних позицій. Усі запитання, які виникали на читаннях лишалися тільки на розсуд глядачів та гостей.





Про "Театр на фактах"

"Театр на фактах" (Teatr na faktach) - це проєкт Інституту Ґротовського, який популяризує документальну драматургію серед польської аудиторії та молодих театральних діячів. Він складається з щорічних курсів для драматургів, режисерів, акторів, музикантів, дослідників і сценографів, під час яких вони вивчають нові інструменти для створення документальних вистав.

Підсумком курсів є рецензії на вистави, створені учасниками – також на основі їхніх власних ідей та сценаріїв.

"Відправними точками для документального театру є історія, пам'ять і досвід особистості, які часто вислизають з перспективи літературних текстів і не потрапляють в орбіту найпопулярніших тем. Дослівний метод представлення світу на сцені, який широко використовується в Росії, Великобританії чи Німеччині, досі не знайшов сприятливого ґрунту в Польщі, попри зусилля, що докладаються з 1990-х років", – йдеться на сайті театру.

Проєкт був створений у 2018 році.