Зірка фільму "Чоловік і жінка". Померла французька актриса Анук Еме

Французька актриса Анук Еме, володарка "Золотого глобуса" за роль у фільмі "Чоловік і жінка" легендарного французького режисера Клода Лелюша, померла у віці 92 років.

Читайте також : УП.Культура запускає канали в Telegram та WhatsApp

Про це повідомив її агент Себастьян Перрола агентству Associated Press.

Він уточнив, що Еме померла у вівторок вранці "в оточенні своїх близьких". При цьому Перрола не назвав причину смерті акторки.

ВІДЕО ДНЯ

Також про смерть Еме повідомила у своєму Instagram її донька Мануела Папатакіс.

"Ми з великим сумом повідомляємо про смерть моєї матері Анук Еме. Я була поруч з нею, коли вона померла сьогодні вранці, в її будинку в Парижі", – написала вона.

Французька акторка Анук Еме (справжнє ім'я Ніколь-Франсуаза Флоранс Дрейфус народилася в Парижі у 1932 році в сім'ї акторів.

Вже у 14 років зіграла у невеличкому епізоді у фільмі "Будинок над морем". Перший успіх їй приніс фільм "Веронські коханці" (1948), а найбільшу славу - фільм "Солодке життя" Федеріко Фелліні (1960).

Анук Еме та Жан-Луї Трентіньян у фільмі "Чоловік та жінка"

За свою кар'єру знімалася у багатьох нині легендарних режисерів: Клода Лелуша, Бернардо Бертолуччі та Роберта Олтмана.

У 1966 році отримала "Золотий глобус" за роль вдови у фільмі "Чоловік і жінка", також була номінована на "Оскар" за цю роль. У 1980-му – приз Каннського кінофестивалю за роль у фільмі "Стрибок у порожнечу".