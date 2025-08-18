Помер Канцлер Валорум із "Зоряних воєн"

На 87 році життя помер британський актор Теренс Стемп, відомий роллю Зода у фільмах про "Супермена" та канцлера Валорума у "Зоряних війнах".

Про це повідомляє Reuters.

Актор помер у неділю, 17 серпня, вранці. Це підтвердила його родина. Причина смерті наразі невідома.

"Він залишає після себе надзвичайний доробок, як актор, так і письменник, який продовжуватиме зворушувати та надихати людей протягом багатьох років", – сказали у його родині.

Теренс Генрі Стемп народився в Іст-Енді (Великобританія) у 1938 році. У дитинстві він пережив бомбардування міста під час Другої світової війни та наслідки, які вона принесла.

Його родина не була багатою, тому Теренсу довелося покинути школу та піти працювати посильним у рекламній фірмі. Після він виграв стипендію на навчання у театральній школі.

Йому доводилося ділити квартиру з іншим молодим актором Майклом Кейном, У 1962 році Стемп отримав головну роль у фільмі "Біллі Бадд". За яку потім, його номінували на "Оскар". Потім він знявся у "Колекціонер" та "Далеко від натовпу".

Теренс Стемп variety.com

Наприкінці 1960 років він знімався в італійських фільмах та співпрацював з Федеріко Фелліні.

Після довгої павзи у 1977 році Стемпа запросили зіграти лиходія у фільмах про "Супермена". Як зазначає Reuters, актор часто любив згадувати, що був на межі того, щоб стати вчителем тантричного сексу в ашрамі в Індії, поки не отримав телеграму від свого агента, що його розглядають для участі у фільмі про супергероя.

"Наступного дня я був на нічному рейсі", – сказав Стемп в інтерв’ю своєму видавництву Watkins Books у 2015 році.

Нова роль знову привернула увагу до актора. Пізніше він знімався у фільмах "Уолл-стріт", "Пригоди Прісцилли, королеви пустелі", "Зоряні війни: Епізод I – Примарна загроза" та "Лімей" Стівена Содерберга.

Серед інших фільмів Теренс знявся у "Валькірія" з Томом Крузом у 2008 році, "Бюро коригувань" з Меттом Деймоном у 2011 році та фільми режисера Тіма Бертона.

Теренс Стемп вважав принцесу Діану однією зі своїх друзів.

"Це не було чимось офіційним, ми просто зустрічалися за чашкою чаю, а іноді довго розмовляли протягом години. Іноді це було дуже швидко. Час, який я провів з нею, був чудовим", – сказав він газеті Daily Express у 2017 році, передає Reuters.

"Я вірю в себе", – сказав Стемп, коли в нього запитали, як він переконав кінорежисерів повірити у його талант.