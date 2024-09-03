Помер актор театру імені Заньковецької та режисер Григорій Шумейко

У вівторок, 3 вересня, помер народний артист України, актор Національного театру імені Марії Заньковецької, режисер Григорій Шумейко.

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Про це театр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Непоправна втрата у нашому колективі...Сьогодні на 74-му році життя пішов у засвіти народний артист України, актор, режисер, заньківчанин Григорій Шумейко", - написали в театрі імені Заньковецької.

Шумейко зіграв понад сто ролей в театрі та кіно Національний театр ім. Марії Заньковецької / Facebook

Там також додали, що про дату поховання Шумейка буде сповіщено пізніше.

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Під постом про смерть актора свої співчуття родині залишили генеральний директор-художній керівник театру імені Заньковецької Максим Голенко, актори Остап Дзядек, Олег Андрощук, артист Закарпатського обласного державного українського музично-драматичного театру Василь Шершун та інші.

Про Григорія Шумейка

Григорій Шумейко народився у Лубнах на Полтавщині 1 травня 1951 року.

Акторську освіту здобув у Київському державному інституті театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого. Далі навчався на режисера у Театральному інституті ім. Щукіна (Москва) та інституті імені Карпенка-Карого.

Першою акторською роботою Шумейка на професійній сцені стала роль Глашатая у виставі "Річард III" у 1974 році у театрі імені Марії Заньковецької. Відтоді зіграв понад сто ролей в театрі та кіно і поставив як режисер близько двадцяти вистав.

Григорій Шумейко у виставі "Лісова пісня"

Серед вистав, у яких грав: "Украдене щастя" за Іваном Франком, "Дай серцю волю, заведе в неволю" за Марком Кропивницьким, "Чорна пантера" за Володимиром Винниченком, "Макбет" за Вільямом Шекспіром та багато інших.

Вистава "Благочестива Марта"

Як режисер втілив на сцені такі вистави як "Бояриня" за Лесею Українкою, "Мина Мазайло" за Миколою Кулішем, "Вода життя" за Валерієм Шевчуком та інші. Частину зі своїх режисерських робіт зробив у створеному ним із колегами у 1978 році Театрі "МЕТА" (Молодіжний Експериментальний Театр Аматорів). Шумейко дав театрові назву та очолив спільноту як режисер-постановник. Саме тут почали ставити твори Ліни Костенко, Валерія Шевчука, Миколи Куліша та просвітницькі поетичні вистави про Євгена Плужника, Василя Симоненка та інших.