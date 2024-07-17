Помер актор Театру на Подолі Дар'юш Есламі

Актор столичного Театру на Подолі Дар'юш Есламі помер внаслідок зупинки серця. Йому було 24 роки.

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Про смерть актора повідомив театр у своєму офіційному Facebook.

"Сьогодні зупинилося серце нашого актора Дар'юша Есламі. Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

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Звістку про смерть Есламі в соцмережах прокоментувала його матір Глафіра Акацатова. "Не могла надивитися на тебе, не могла надихатися тобою, постійний "дефіцит тебе" відчувала... боялася вголос і привселюдно про тебе говорити, щоб не "злякати", і яка я була щаслива твоїми успіхами і перемогами... я пишаюся тобою, моє найбільше кохання всього мого життя... Добрішого за твоє серце, хоч і таке хворе, я не знаю... як нам тепер жити без тебе!?" – написала вона.

Дар'юшу Есламі мало виповнитися 25 Dariush Eslami / Facebook

Також свої співчуття та спогади про Дар'юша залишають його театральні колеги.

"Буквально грали останні вистави паралельно. Ми "Камінного", вони "Незнайомку" на малій сцені. Жартували, сміялися, говорили про рівень культури серед працівників культури. Дарʼюша один з найінтелігєнтніших акторів, з якими я спілкувалася. Ніжний, уважний, приємний, талановитий", - поділилася акторка Театру на Подолі Даша Малахова.

Есламі закінчив університет ім. І.К. Карпенка-Карого Dariush Eslami / Facebook

"Він дозволяв мені називати себе ким захочу, залежало від настрою в роботі. Він дружив з моєю донькою і був уважний до моєї родини… Дарік писав чудові вірші з них виходили дуже круті пісні, одну з них він грав в фіналі вистави. Вчора у нас були плани зняти відео на його пісню…В ньому було багато любові. Він не встиг подарувати світу свій талант!" – додала хореографка Ольга Семьошкіна.

Дар'юш Есламі також грав у кіно Ольга Семьошкіна / Facebook

Дар'юш Есламі закінчив Київський національний університет театру кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого: у 2021 році – майстерню Остропольского Л.Б. за спеціальністю актор драматичного театру, у 2023 році – майстерню Чхаїдзе В.А. за тією ж спеціальністю.

Працював у Театрі Сузір'я, Театрі на Подолі, знімався в кіно. У Театрі на Подолі грав у таких виставах як "Комедіанти", "Шановні безумці", "Сон літньої ночі" тощо.