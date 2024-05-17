Помер одеський художник Дмитро Дульфан

Український художник Дмитро Дульфан помер у віці 52 роки у четвер, 16 травня.

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Про це у Facebook повідомила мати художника Тетяна Ярошевська.

Також свої повідомлення зі співчуттям залишають друзі та знайомі Дульфана.

"Друг мого дитинства, точніше, познайомилися, коли мені було років 13... Найяскравіший, найталановитіший, і головне дуже веселий, дотепний, живий... Не знала на той момент, що бачила його востаннє, біля моря... Минулого літа ... спека... Діма веселий і радісний, як завжди...Як несправедливо все це, як хочеться вірити, що це якась груба помилка", – написала старша наукова співробітниця Одеського національного художнього музею Юлія Жаркова.

"Діма, Діма...Хай твій рай буде сповнений неоновим сяйвом", – зазначила заступниця директорки з наукової роботи Хмельницького обласного художнього музею Олена Михайловська.

Про Дмитра Дульфана

Дмитро Дульфан народився у 1971 році в родині українського художника Люсьєна Дульфана. Навчався в Одеському художньому училищі ім. Грекова на спеціальності художника-оформлювача.

Дмитро Дульфан. "Дівчина з віолончеллю". Початок 1990-х

"Тато не ставився серйозно до того, що я буду художником. Навіщо? Один художник у будинку вже є. Не дай бог, другий! Він розповідав мені якісь речі, і я усвідомив, що, можливо, буде важка доля, але дуже цікава. Мені здалося, що це такий Шлях воїна, Шлях одинака. Художник має бути один, вигадувати щось своє, що не має аналогів у інших. Навчитися виживати, продавати свої роботи, жити цією працею", – розповідав художник в інтерв'ю виданню Cultprostir.

Дмитро Дульфан в середині своєї інсталяції "Інтер'єр" Олександр Соловйов

У 80-х разом з письменниками з Одеси Дмитром Лигейросом та Володимиром Володимировим створив групу Yellow hammer, яка займалась перформативними практиками. У 90-х завдяки Олександру Ройтбурду познайомився з художниками київського сквоту "Паризька комуна", та почав товаришувати із Олегом Голосієм, Олександром Гнилицьким, Валерією Трубіною. Вони почали влаштовувати спільні виставки.

Дмитро Дульфан. "Дірка від бублика". 1997

"На початку творчого шляху я багато тусувався з Олександром Ройтбурдом і Сергієм Ануфрієвим, і тато почав мене до них страшенно ревнувати. Навіть якось порізав і викинув шматки однієї з перших моїх картин", – пригадував Дульфан у тому ж інтерв'ю.

Олександр Ройтбурд, Олег Голосій, Георгій Сенченко, Дмитро Дульфан, Арсен Савадов у потязі Георгій Сенченко

У 2000-х повернувся від перформансу до живопису. Зайнявся створенням виставок сучасного мистецтва з роботами молодих одеських митців. У 2012 році створив у винному магазині галерею "Вікно".

Кілька робіт Дмитра Дульфана можна побачити зараз у Києві. Вони увійшли до виставки "Протагоністи. Живописний заповідник/Паризька комуна", яка 16 травня відкрилася в Українському домі.