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Помер одеський художник Дмитро Дульфан

Марія Кабацій — 17 травня, 13:45
Помер одеський художник Дмитро Дульфан
pinchukartcentre.org

Український художник Дмитро Дульфан помер у віці 52 роки у четвер, 16 травня.

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Про це у Facebook повідомила мати художника Тетяна Ярошевська.

Також свої повідомлення зі співчуттям залишають друзі та знайомі Дульфана.

"Друг мого дитинства, точніше, познайомилися, коли мені було років 13... Найяскравіший, найталановитіший, і головне дуже веселий, дотепний, живий... Не знала на той момент, що бачила його востаннє, біля моря... Минулого літа ... спека... Діма веселий і радісний, як завжди...Як несправедливо все це, як хочеться вірити, що це якась груба помилка", – написала старша наукова співробітниця Одеського національного художнього музею Юлія Жаркова.

"Діма, Діма...Хай твій рай буде сповнений неоновим сяйвом", – зазначила заступниця директорки з наукової роботи Хмельницького обласного художнього музею Олена Михайловська.

Про Дмитра Дульфана

Дмитро Дульфан народився у 1971 році в родині українського художника Люсьєна Дульфана. Навчався в Одеському художньому училищі ім. Грекова на спеціальності художника-оформлювача.

Дмитро Дульфан. Дівчина з віолончеллю.
Дмитро Дульфан. "Дівчина з віолончеллю". Початок 1990-х

"Тато не ставився серйозно до того, що я буду художником. Навіщо? Один художник у будинку вже є. Не дай бог, другий! Він розповідав мені якісь речі, і я усвідомив, що, можливо, буде важка доля, але дуже цікава. Мені здалося, що це такий Шлях воїна, Шлях одинака. Художник має бути один, вигадувати щось своє, що не має аналогів у інших. Навчитися виживати, продавати свої роботи, жити цією працею", – розповідав художник в інтерв'ю виданню Cultprostir.

Дмитро Дульфан, інсталяція Інтер'єр
Дмитро Дульфан в середині своєї інсталяції "Інтер'єр"
Олександр Соловйов

У 80-х разом з письменниками з Одеси Дмитром Лигейросом та Володимиром Володимировим створив групу Yellow hammer, яка займалась перформативними практиками. У 90-х завдяки Олександру Ройтбурду познайомився з художниками київського сквоту "Паризька комуна", та почав товаришувати із Олегом Голосієм, Олександром Гнилицьким, Валерією Трубіною. Вони почали влаштовувати спільні виставки.

Дмитро Дульфан. Дірка від бублика.
Дмитро Дульфан. "Дірка від бублика". 1997

"На початку творчого шляху я багато тусувався з Олександром Ройтбурдом і Сергієм Ануфрієвим, і тато почав мене до них страшенно ревнувати. Навіть якось порізав і викинув шматки однієї з перших моїх картин", – пригадував Дульфан у тому ж інтерв'ю.

Олександр Ройтбурд, Олег Голосій, Георгій Сенченко, Дмитро Дульфан, Арсен Савадов
Олександр Ройтбурд, Олег Голосій, Георгій Сенченко, Дмитро Дульфан, Арсен Савадов у потязі
Георгій Сенченко

У 2000-х повернувся від перформансу до живопису. Зайнявся створенням виставок сучасного мистецтва з роботами молодих одеських митців. У 2012 році створив у винному магазині галерею "Вікно".

Кілька робіт Дмитра Дульфана можна побачити зараз у Києві. Вони увійшли до виставки "Протагоністи. Живописний заповідник/Паризька комуна", яка 16 травня відкрилася в Українському домі.

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