Помер письменник і громадський діяч Дмитро Капранов

У віці 56 років раптово помер український письменник, публіцист, громадський діяч та блогер Дмитро Капранов. Разом з братом-близнюком Віталієм Капрановим вони були ведучими YouTube-каналу "ім. Т.Г. Шевченка" та видавали історичну літературу.

Читайте також : УП.Культура запускає канали в Telegram та WhatsApp

Про смерть дієвця повідомили на сторінці братів Капранових у Facebook.

"Друзі, в нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро. Коли і де прощання, напишу завтра. Все решта скасовується, пробачте", – написав Віталій Капранов.

Брати Капранови народилися 24 липня 1967 року в місті Дубоссари у Молдові. Згодом родина переїхала до Очакова Миколаївської області. У школі не вивчали української мови, а вищу освіту здобували в Уральському політехнічному інституті та Московському енергетичному інституті за спеціальністю "Технічна кібернетика".

Під час життя у Москві в 90-х Дмитро та Віталій розвивали українську діаспору – видавали українську газету “Тинди-ринди” та журнал фантастики "Брати". В той самий період розпочали роботу над першою книжкою "Кобзар 2000", всього створили десяток історичних та фантастичних творів.

У 2022 році брати Капранови вступили до лав полку "Азов" Брати Капранові

На початку 2000-х повернулись до України, де і продовжили свою діяльність . Разом з братом Дмитро заснував видавництво "Зелений пес".

У 2019 році створили YouTube-канал "імені Т. Г. Шевченка", на якому розповідали про історію України та пов’язані з нею міфи. Після початку повномасштабного вторгнення брати-близнюки долучились до полку "Азов" та обороняли Київщину. Згодом повернулися до цивільного життя та активно розвивали свій канал про історію.

