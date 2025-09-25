Помер учасник Харківської школи фотографії Міша Педан

Помер український фотограф, куратор та один із представників Харківської школи фотографії Міша Педан. Йому було 68 років.

Про це повідомив художник і дослідник фотографії Ярослава Солоп.

"Сьогодні дізнався дуже сумну новину – не стало Міши Педана, мого наставника, соратника та близького друга. Це величезна втрата для фотографії і особисто для мене", – написав він.

Міша Педан розпочав фотографічну діяльність на початку 1980-х років. Він документував епізоди пізньорадянського повсякдення, відходячи від офіційної естетики того часу. Як згадував сам митець, за це його навіть виключили з Ленінградського інституту культури, оскільки його слайд-фільм не відповідав ідеологічним нормам.

Робота з проєкту "М" без назви moksop.org

У 1984 році Педан став учасником фотографічної групи "Контакти", згодом перейменовану на "Госпром". Це друге покоління Харківської школи фотографії. Його роботи "М" та "Кінець прекрасної епохи", зняті у період з 1985 по 1987 роки, стали знаковими.

Робота з проєкту "Черстві бутерброди" без назви moksop.org

У 1990 році фотограф переїхав до Стокгольма, де популяризував українське мистецтво та викладав у школі "Kulturama". У 2011 році він заснував об'єднання "Українська фотографічна альтернатива".