Помер англійський письменник, на книжках якого зростало не одне покоління українців

У віці 74 років помер англійський дитячий письменник Джеремі Стронґ. Його книжки видавалися в Україні, починаючи з 2005 року. Письменник пішов з життя 4 серпня, повідомляє Видавництво Старого Лева.

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Джеремі Стронґ створював легкі й гумористичні дитячі історії. Також його книги адаптували спеціально для дітей з дислексією (розладом читання). Українською мовою у ВСЛ вийшло 15 творів, зокрема: серія книг про собаку Стрілку "Ракета на чотирьох лапах", історія про незвичайну вчительку "Гармидер у школі", "Мій тато і зелений алігатор", серія "Мій братик – телезірка" та багато іншого.

Повний список з книжок можна знайти тут.

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"Ракета на чотирьох лапах" ВСЛ

"Гумор у його книгах — універсальний, він розсмішить як дітей, так і дорослих читачів, які шукають відпочинок у книзі. Джеремі Стронґ завжди писав проникливо і легко, його герої не стараються бути чемними, лише справжніми і щирими. Вони надихають жити своє життя, втілювати найшаленіші ідеї і не перейматися тим, що про тебе подумають інші", – додали у ВСЛ.

"Гармидер у школі" ВСЛ

Письменниця та членкиня українського PEN Катерина Міхаліцина написала, що Стронґ приїздив до Львова на форум видавців, також відвідував Театр юного глядача, де зібрав повну залу дітей. Крім того, цікавився темою Євромайдану в 2014 році й підтримував українців.

"Памʼятаю, як під час відкриття Форуму, де він був єдиним дитячим автором, Джеремі сказав: "бути тут, серед стількох шанованих дорослих письменників, для мене як автора дитячого, звісно, честь і визнання, але, знаєте, дорогі дорослі автори, якщо не буде нас, дитячих письменників, то вас попросту буде нікому читати", – пригадала письменниця.

"Кімнатні пірати" ВСЛ

Хто такий Джеремі Стронґ

Джеремі Стронґ народився 1949 року в Лондоні, вивчав англійську мову в Йоркському університеті, після чого став вчителем, а згодом і директором школи. Пізніше він покинув викладання, у 1991 році став повноцінним письменником.

За своє життя написав близько 100 книг для дітей та підлітків. У Великій Британії його книги видавали найбільші дитячі видавництва Puffin і Scholastic. Як повідомило видання The Bookseller, книги Стронґа були продані накладом 1,6 мільйона примірників на суму 6,3 мільйона фунтів стерлінгів (понад 328 мільйонів гривень за курсом серпня 2024 року).

Редактор видавництва Puffin, Хорслен поділився: "На своїх багатотисячних публічних заходах Джеремі блискуче розмовляв з дітьми, смішив їх, оживляв свої історії. Наодинці він був розумним, вдумливим, незмінно ввічливим і, перш за все, добрим. Завжди готовий віддати належне тим, хто підтримував його книжки – вчителям, бібліотекарям і книгопродавцям – він часто применшував свій неабиякий талант. Але мільйонні продажі говорять самі за себе".