Помер письменник, журналіст і дослідник Антарктики Володимир Бочкарьов
Український журналіст, письменник, засновник і головний редактор журналу "Експедиція ХХІ" Володимир Бочкарьов помер на 85-му році життя.
Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.
Бочкарьов багато років працював прессекретарем і керівником редакційно-видавничого відділу Національного антарктичного наукового центру.
Він зробив значний внесок у розвиток української журналістики та популяризацію антарктичних досліджень. Бочкарьов написав численні статті, а в 2000 році видав книгу "Соло для Антарктиди… з оркестром", де описав п'яту українську антарктичну експедицію на судні "Горизонт".
"Людина енциклопедичних знань із тонким почуттям гумору, учасник антарктичних експедицій, носій живої пам’яті про історію полярних досліджень, він ширив ці знання і розвивав зацікавлення Антарктикою в дорослих і в молоді", – зазначають у науковому центрі.
Зазначається, що практично до останніх днів він залишався активним і продовжував працювати.
Бочкарьов був нагороджений золотою медаллю Спілки журналістів України "За особливі заслуги".
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