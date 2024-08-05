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Помер письменник, журналіст і дослідник Антарктики Володимир Бочкарьов

Анастасія Мосорко — 5 серпня, 15:41
Помер письменник, журналіст і дослідник Антарктики Володимир Бочкарьов
Український журналіст і дослідник Арктики Володимир Бочкарьов
Фото: Національний антарктичний науковий центр

Український журналіст, письменник, засновник і головний редактор журналу "Експедиція ХХІ" Володимир Бочкарьов помер на 85-му році життя.

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

Бочкарьов багато років працював прессекретарем і керівником редакційно-видавничого відділу Національного антарктичного наукового центру.

Він зробив значний внесок у розвиток української журналістики та популяризацію антарктичних досліджень. Бочкарьов написав численні статті, а в 2000 році видав книгу "Соло для Антарктиди… з оркестром", де описав п'яту українську антарктичну експедицію на судні "Горизонт".

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"Людина енциклопедичних знань із тонким почуттям гумору, учасник антарктичних експедицій, носій живої пам’яті про історію полярних досліджень, він ширив ці знання і розвивав зацікавлення Антарктикою в дорослих і в молоді", – зазначають у науковому центрі.

Зазначається, що практично до останніх днів він залишався активним і продовжував працювати.

Бочкарьов був нагороджений золотою медаллю Спілки журналістів України "За особливі заслуги".

Раніше ми розповідали, що у США помер видатний український винахідник і пластун Любомир Романків.

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