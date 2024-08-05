Помер письменник, журналіст і дослідник Антарктики Володимир Бочкарьов

Український журналіст, письменник, засновник і головний редактор журналу "Експедиція ХХІ" Володимир Бочкарьов помер на 85-му році життя.

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

Бочкарьов багато років працював прессекретарем і керівником редакційно-видавничого відділу Національного антарктичного наукового центру.

Він зробив значний внесок у розвиток української журналістики та популяризацію антарктичних досліджень. Бочкарьов написав численні статті, а в 2000 році видав книгу "Соло для Антарктиди… з оркестром", де описав п'яту українську антарктичну експедицію на судні "Горизонт".

ВІДЕО ДНЯ

"Людина енциклопедичних знань із тонким почуттям гумору, учасник антарктичних експедицій, носій живої пам’яті про історію полярних досліджень, він ширив ці знання і розвивав зацікавлення Антарктикою в дорослих і в молоді", – зазначають у науковому центрі.

Зазначається, що практично до останніх днів він залишався активним і продовжував працювати.

Бочкарьов був нагороджений золотою медаллю Спілки журналістів України "За особливі заслуги".

Раніше ми розповідали, що у США помер видатний український винахідник і пластун Любомир Романків.