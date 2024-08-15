Померла акторка Джина Роулендс, відома за фільмами "Інша жінка" та "Щоденник пам'яті"

У США на 94 році життя померла оскароносна акторка Джина Роулендс, відома за ролями у фільмах "Щоденник пам'яті", "Інша жінка" та багатьма іншими.

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Роулендс померла вдень у середу, 14 серпня, у її будинку в Індіан-Уеллсі, штат Каліфорнія, повідомляє Deadline.

Причину смерті не називали, втім, нещодавно її син повідомляв, що Роулендс останні п'ять років боролася з хворобою Альцгеймера.

У червні цього року її син, режисер Нік Кассаветіс розповів Entertainment Weekly про роль Роулендс в його фільмі "Щоденник пам'яті":

"Я попросив маму зіграти старшу Еллі, і ми провели багато часу, розмовляючи про хворобу Альцгеймера, бажаючи бути достовірними, а тепер, протягом останніх п'яти років, вона хворіє на Альцгеймера. Вона в повній деменції. І це божевілля - ми жили цим, вона грала це, а тепер це відбувається".

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Про Джину Роулендс

Вірджинія Кетрін Роулендс (Джина Роулендс) - американська акторка з майже 70-річною кар'єрою в кіно, на сцені та телебаченні. Чотириразова лауреатка премії "Еммі", дворазова лауреатка премії "Золотий глобус", "Срібного ведмедя" Берлінале за найкращу жіночу роль. У 2015 році Роулендс отримала почесний "Оскар".

На початку 1950-х почала виступати з театральними компаніями та у Провінстаунському театрі. А згодом переїхала до Нью-Йорку та дебютувала на Бродвеї у виставі "Сверблячка сьомого року".

Джина Лоурендс у серіалі "Людина з Ларамі"

У кіно дебютувала в 1958 році у фільмі "Дорога ціна життя". А наступного року знялася у фільмі свого чоловіка Джона Кассаветіса "Тіні". Загалом Роландс і Кассаветіс зняли разом ще десять фільмів, серед яких "Жінка під впливом" (1974) та "Глорія" (1980), що принесли акторці номінації на "Оскар" за найкращу жіночу роль. Також вони є батьками трьох дітей, які обрали акторську та режисерську кар'єру – це Нік, Александра та Зоі Кассаветіси.

У 1988 році Роулендс знялася у фільмі "Інша жінка" Вуді Аллена. Тут вона зіграла професорку середнього віку Маріон, яка стає на шлях самопізнання, підслуховуючи терапевтичні сеанси іншої жінки.

У 2004 році акторка знялася у фільмі "Щоденник пам'яті" свого сина Ніка. Стрічка з Райаном Гослінгом та Рейчел МакАдамс у головних ролях здобула велику популярність та стала касовим хітом. Тут Роулендс втілила героїню МакАдамс – Еллі – у старшому віці. За фільмом, жінка страждає на деменцію.

Після того акторка знялася ще в кількох фільмах та озвучила одного з персонажів відомого французького мультфільму "Персеполіс". Останньою роботою Роулендс в кіно стала головна роль у фільмі "Шість уроків танців за шість тижнів". Вона зіграла пенсіонерку, яка наймає викладача танців, щоб той вчив її танцям у неї вдома – по одному уроку на тиждень протягом шести тижнів.