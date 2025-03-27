У США померла авторка "Щоденників вампіра" Ліза Джейн Сміт

У США пішла з життя письменниця Ліза Джейн Сміт

У Каліфорнії (США) 8 березня померла американська письменниця та авторка серії книг "Щоденники вампіра" Ліза Джейн Сміт. Їй було 66 років.

Про це повідомляє The New York Times.

Її партнерка Джулі Дівола та сестра Джуді Кліффорд повідомили, що Сміт померла в лікарні. Вона упродовж десяти років боролася з наслідками рідкісного аутоімунного захворювання.

Ліза Джейн Сміт народилася 4 вересня 1958 року у Флориді.

Її батько був захисником футбольної команди Університету Клемсона. Згодом став інженером і партнером компанії, яка виготовляла металеві з'єднувальні пластини. Він помер у 2017 році. Мати письменниці була стюардесою Pan American Airways і вчителькою. Її не стало у 2007-му.

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Сміт часто говорила, що ідея стати письменницею з'явилася в дитинстві, коли "вчителька похвалила жахливий вірш, який я написала".

За словами сестри, її уяву розпалювало багато речей, зокрема небилиці батька.

Сміт здобула ступінь бакалавра мистецтв з експериментальної психології в Каліфорнійському університеті в Санта-Барбарі в 1982 році і кілька років працювала у сфері освіти.

Які твори Лізи Джейн Сміт здобули популярність серед читачів?

За свою творчу кар’єру Ліза Джейн Сміт встигла видати понад два десятки книг, а перед смертю закінчила роботу над трьома неопублікованими книгами.

Авторка здобула популярність завдяки своєму бестселеру "Щоденники вампіра", який вийшов у світ у 1991 році. Згодом за мотивами книг зняли 8 сезонів серіалу, який виходив на каналі CW Network.

Її книги, зокрема "Щоденники вампіра" та "Нічний світ", увійшли до списку бестселерів The New York Times і були номіновані на 5 нагород.

Окрім "Щоденників вампіра", Сміт написала ще три популярні твори для молоді: "Нічний світ", "Темні видіння" та "Таємне коло". За мотивами останнього теж зняли один сезон серіалу.

Ліза завжди брала з собою ноутбук, коли потрапляла до лікарень. Її агент Джон Сілберсак розповів, що перед смертю письменниця встигла написати дві книги, які завершують серію "Нічний світ", а також роман для дорослих "Колискова" про постапокаліптичний світ.

"Вона була дуже хвора, але, незважаючи на труднощі і біль, завзято продовжувала писати. Ліза хотіла зробити все правильно, бути досконалою", – розповів Сілберсак.

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