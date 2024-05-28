Помер відомий український актор Богдан Козак

На 84 році пішов із життя актор театру Марії Заньковецької та Народний артист України Богдан Козак. Про це написав голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.

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Богдан Козак — Народний артист України, лауреат Шевченківської премії, актор Національного театру імені Марії Заньковецької, перший декан факультету культури і мистецтв Львівський національний університет імені Івана Франка.

"Актор-аналітик. Гострий розум і велика працелюбність. Умів іронізувати над собою. Прекрасний майстер художнього слова, його "Шевченкіана" велика гордість української культури", — написав голова Львівської ОДА.

Про втрату також повідомив колектив театру Заньковецької: "Богдан Миколайович був взірцем шляхетного ставлення до професії та учителем для багатьох акторів. Сьогодні ми втратили великого артиста, одного з корифеїв нашої сцени та театрального педагога".

На кафедрі театрознавства та акторської майстерності ЛНУ імені Івана Франка повідомили, що панахида відбудеться сьогодні, 28 травня, у церкві Святої Трійці. Час проведення служби оголосять згодом. Прощатимуться з Богданом Козаком завтра на Личаківському кладовищі.

Богдан Козак народився 27 листопада 1940 року. З 1963 року доєднався до акторського складу театру імені Марії Заньковецької. Поєднував акторську справу з викладацькою діяльністю у театральній студії при театрі, був викладачем акторського відділення Львівської державної консерваторії імені Лисенка. З 2004 по 2010 рік обіймав посаду декана факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.

В його доробку більше сотні ролей. Він грав у постановках за п'єсами Марка Кропивницького, Вільяма Шекспіра, Івана Карпенка-Карого, Івана Франка, Івана Котляревського та багатьох інших українських і закордонних класиків драматургії.