Помер відомий український актор Богдан Козак
На 84 році пішов із життя актор театру Марії Заньковецької та Народний артист України Богдан Козак. Про це написав голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.
Богдан Козак — Народний артист України, лауреат Шевченківської премії, актор Національного театру імені Марії Заньковецької, перший декан факультету культури і мистецтв Львівський національний університет імені Івана Франка.
"Актор-аналітик. Гострий розум і велика працелюбність. Умів іронізувати над собою. Прекрасний майстер художнього слова, його "Шевченкіана" велика гордість української культури", — написав голова Львівської ОДА.
Про втрату також повідомив колектив театру Заньковецької: "Богдан Миколайович був взірцем шляхетного ставлення до професії та учителем для багатьох акторів. Сьогодні ми втратили великого артиста, одного з корифеїв нашої сцени та театрального педагога".
На кафедрі театрознавства та акторської майстерності ЛНУ імені Івана Франка повідомили, що панахида відбудеться сьогодні, 28 травня, у церкві Святої Трійці. Час проведення служби оголосять згодом. Прощатимуться з Богданом Козаком завтра на Личаківському кладовищі.
Богдан Козак народився 27 листопада 1940 року. З 1963 року доєднався до акторського складу театру імені Марії Заньковецької. Поєднував акторську справу з викладацькою діяльністю у театральній студії при театрі, був викладачем акторського відділення Львівської державної консерваторії імені Лисенка. З 2004 по 2010 рік обіймав посаду декана факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.
В його доробку більше сотні ролей. Він грав у постановках за п'єсами Марка Кропивницького, Вільяма Шекспіра, Івана Карпенка-Карого, Івана Франка, Івана Котляревського та багатьох інших українських і закордонних класиків драматургії.