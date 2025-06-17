Через російську атаку пошкоджено поїзд, розписаний американською художницею

Внаслідок російської нічної атаки по Києву 17 червня постраждав поїзд Інтерсіті+, який був розписаний відомою американською художницею Барбарою Крюгер.

Про це повідомила Укрзалізниця.

Робота Крюгер називається "Без назви". Вона присвячена українцям.

"Попри атаку, поїзд вистояв. Оперативно відновлено пошкоджені вікна — і вже о 11:36 він вирушив з Києва до Перемишля за графіком.

Цей арт-проєкт, як і вся історія українського спротиву, ще раз підтверджує: стійкість — у нашій ДНК", – написали в Укрзалізниці.

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Поїзд одразу почали відновлювати і наразі він вирушив до Перемишля t.me/UkrzalInfo

Барбара Крюгер розробила інсталяцію на замовлення громадської культурної організації RIBBON International спільно з Українською залізницею.

Мисткиня надихнулася агітпоїздами Василя Єрмилова 1920 років, які містили революційні гасла та поширювали пропагандистські меседжі радянських часів у сільській частині України.

Текст на потязі написаний українською мовою. Для Крюгер було важливо, щоб люди могли зрозуміти написи та не відчувати, що це чуже.

У замовленому проєкті "Без назви (Знову ще один)" написані такі рядки:

"ЩЕ ОДИН ДЕНЬ ЩЕ ОДНА НІЧ ЩЕ ОДНА ТЕМІНЬ ЩЕ ОДНЕ ЗАРЕВО ЩЕ ОДИН ЦІЛУНОК ЩЕ ОДИН БІЙ ЩЕ ОДНА ВТРАТА ЩЕ ОДИН ЗДОБУТОК ЩЕ ОДНЕ БАЖАННЯ ЩЕ ОДИН ГРІХ ЩЕ ОДНА ПОСМІШКА ЩЕ ОДНА СЛЬОЗА ЩЕ ОДНА НАДІЯ ЩЕ ОДИН СТРАХ ЩЕ ОДНА ЛЮБОВ ЩЕ ОДИН РІК ЩЕ ОДНА СУПЕРЕЧКА ЩЕ ОДНЕ ЖИТТЯ"

Барбара Крюгер відома своїми сміливими, провокаційними текстами, які торкаються проблем сучасності. Вони закликають перехожих зупинитися, подумати та переоцінити світ навколо.

Що відомо про обстріл

Уночі 17 червня росіяни атакували Україну дронами і ракетами. У столиці лунали вибухи, є руйнування.

За попередніми даними у Києві 15 загиблих людей. Ще від 4 до 14 можуть залишатися під завалами. Близько 139 людей отримали поранення.