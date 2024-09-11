Шевченківська премія змінюється – Зеленський видав новий указ

На офіційному сайті Президента України опублікували указ про зміну положень Національної премії України імені Тараса Шевченка. Документ затвердив Володимир Зеленський 10 вересня, а підписав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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Згідно з новим положенням про Шевченківську премію, до переліку номінацій додали декоративно-прикладне мистецтво. Раніше визначали лавреатів у літературі, літературознавстві і мистецтвознавстві, публіцистиці і журналістиці, музиці, театрі, кіно та візуальному мистецтві.

Висувати кандидатів на конкурс у 2024 році можуть лише культурні інституції. Раніше рекомендувати твори та митців до участі могли експерти та члени Шевченківського комітету.

Лауреатові Національної премії вручаються диплом, почесний знак та виплачується грошова частина яку щороку визначав Президент України за пропозицією Комітету. Тепер ця сума становить 160 прожиткових мінімумів (близько 467,2 тисячі гривень станом на 2024 рік).

Що таке Шевченківська премія

Шевченківська премія - це найвища творча державна нагорода за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Премію вручають із 1961 року до дня народження Тараса Шевченка, який відзначають 9 березня. Минулі переможці Премії отримали винагороду у сумі 397 тисяч гривень кожен.

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Національну премію можуть присудити громадянину України, іноземцю, особі без громадянства. Лавреата Шевченківської премії не можуть нагороджувати вдруге, також премія не вручаться посмертно.

У 2023 році премія потрапила у скандал через затримку оголошення переможців.

10 березня голова Комітету Юрій Макаров опублікував у своєму Facebook допис про те, що існуючі номінації вирішили доповнити додатковим конкурсом "За внесок у перемогу" і оголосити раніше визначених лауреатів та нових разом 22 травня, в день перепоховання Кобзаря.

11 березня, Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка все-таки оприлюднив імена лауреатів 2023 року, але лише в частині категорій.

На сайті президента відповідний указ так і не з'явився.

Після шквалу критики 13 березня Юрій Макаров пішов у відставку з посади голови Комітету.

Ще через 3 дні Шевченківський Комітет випустив спільну заяву щодо цьогорічної премії і склав повноваження.

Наприкінці липня оголосили новий склад Комітету та усіх лауреатів цього року. Наразі Комітет очолює колишній міністр культури та Народний артист України, актор театру, кіно та дубляжу Євген Нищук.