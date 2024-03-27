У варшавському музеї знайшлась картина Ван Гога

В понеділок, 25 березня, експертна комісія довела автентичність картини Вінсента Ван Гога “Сільські хати між дерев”. Це єдина картина художника, що перебуває у Польщі. Від 26 квітня її виставлять в Музеї Івана Павла ІІ та Примаса Вишинського, повідомляє пресслужба.

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Близько року тривали дослідження в Лабораторії аналізу та захисного контролю історичних об’єктів (LANBOZ) Національного музею у Кракові. Завдяки ним експерти змогли визначити технологію живопису, а також обрати необхідні методи консервації полотна. Також вдалося визначити матеріали, якими працював Ван Гог.

"Сільські хати між дерев" належить до раннього періоду творчості Ван Гога, в якому художник використовував приглушені кольори та виявляв схильність до темних тонів, перш ніж піддався впливу імпресіоністів", - розповідає Стефанія Амброзяк, одна з кураторів виставки, присвяченої полотну.

Картина "Сільські хати між дерев" Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Дослідник художнього музею у Кракові Хуліо дель Хойо зазначив, що пігменти відповідають тим, які митець описував у листах до свого брата й користувався ними у той період. Для дослідження також було використано ультрафіолетове та рентгенівське випромінювання, мікроскопія та сканування.

На дошці, до якої прикріплене полотно, є певні недоліки та сколи. Пошкодження отримала і фарба за час транспортування роботи по світу. Картина пройшла ретельну консервацію співробітниками музею – з полотна видалили бруд і встановили нову раму.

Картина "Сільські хати між дерев" Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Картина була створена 1883 року у художній студії Нюнен, поблизу голландського міста Ейндховен. Вінсент Ван Гог написав її за 5 років до відомих “Соняшників” та “Спальні в Арлі”. Невдовзі після створення вона переходила з рук в руки, і часто змінювала власників. На початку 20 століття роботи Ван Гога здобули популярність і значно зросли в ціні, через що картина "Сільські хати між дерев" постійно подорожувала між колекціонерами – спочатку в Бельгії, а потім у Швейцарії. У 1980-х роках вона потрапила до Польщі, а з 2020 року зберігається у фондосховищі Музею Івана Павла ІІ та Стефана Вишинського.

На картині “Сільські хати між дерев” зображений нідерландський пейзаж. Подібна композиція була рідкістю для Ван Гога, тому що митець не часто обирав подібні реалістичні сюжети своїх робіт. Ціну полотна поки не визначили, проте підозрюють, що вона може складати мільйони доларів.

Законсервоване полотно у новій рамі Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Доробок Ван Гога на аукціонах

У березні 2024 року одну з картин художника вже продали на аукціоні. Це був щорічний ярмарок мистецтв і антикваріату Tefaf у Нідерландах, де новий власник полотна “Голова селянки” заплатив за неї 4,5 мільйона євро.

Портрет написаний олією на полотні розміром 63 на 48 сантиметрів. Ймовірним часом його створення є 1884 рік, коли Ван Гог мешкав у нідерландському місті Нюнен. У цей самий час він написав і всесвітньо відому картину "Їдці картоплі" та вищезгадану “Сільські хати між дерев”.

Картина "Пшеничні стоги" Christieʼs

У 2021 році картину “Пшеничні стоги” Ван Гога продали на міжнародному аукціоні Christieʼs за 30 мільйонів доларів.