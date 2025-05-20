У Харкові нагородили переможниць премії "Генерація Ніка"

У Харкові оголосили переможниць премії "Генерація Ніка", на честь загиблої 18-ти річної мисткині Вероніки Кожушко. Нагородження відбулося в підвальному Харківському національному академічному театрі опери імені Миколи Лисенка.

У категорії "Живопис" перемогла Софія Фадєєва. У номінації "Література" переможницею стала Лілія Поливода. Вони отримали по 40 тисяч гривень, статуетку та диплом, повідомляє Ґвара Медіа.

Спеціальну відзнаку від художньої студії "Aza Nizi Maza" отримала Софія Сизоненко. Дівчина отримала 5555 гривень.

Серед тих, хто обирали переможниць: Ігор Кожушко, тато Вероніки, Сергій Жадан, Тетяна Пилипчук, директорка Харківського літературного музею, Олег Калашник, художник та Євген Турчинов, музикант.

На церемонію нагородження прийшло чимало людей Любов Ємець, Ґвара Медіа

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Що відомо про переможниць

16-ти річна Лілія Поливода із Сум. Вона створює вірші під псевдонімом Лілія Вінграновська. Дівчина почала писати з 12-ти років. Нині готується до вступу в університет.

Софії Фадєєвій 17 років. Вона з Донецька, однак з 2014 року вимушено переїхала до Києва. Любить графіку та живопис. Художниця робить ілюстрації, у яких кожна робота розповідає окрему історію.

За словами організаторів премії, на розгляд надіслали 170 робіт з України та з-за кордону.

"Ми навіть не очікували, що буде стільки бажаючих. Технічний відбір пройшли 170 заявок, переважна частина – з літератури. Було чимало заявок від 16-річних учасників, втім, старших митців ще більше", – коментує директорка ЛітМузею, Тетяна Пилипчук.

Премія "Генерація Ніка" присвячена загиблій від російської ракетної атаки юній харківській художниці Вероніці Кожушко.

Під час нагородження, представили збірку віршів, прозових уривків та малюнків загиблої мисткині "Час починати танго". Упорядкував видання та підготував передмову Сергій Жадан, післямову написав харківський художник Гамлет Зіньківський. Вийшла книга у видавництві "Фоліо".

Презентували видання з творами Ніки Кожушко Любов Ємець, Ґвара Медіа

Тато Ніки поділився, що після загибелі доньки отримав пропозицію з Німеччини виставити оригінали картин доньки, але відмовився, оскільки їх потрібно було передати назавжди. Хоча тепер є видана книга з творчістю Вероніки, батько зазначив, що частина її творчості залишається ще не опублікована.

Церемонія нагородження закінчилася концертом гурту "Жадан і Собаки".

Вероніка Кожушко, на честь якої створено премію Ярина Цимбал

Вероніка Кожушко – художниця та поетка. Вона навчалася у Харківському національному університеті радіоелектроніки та була волонтеркою у Літературному музеї, брала активну участь у творчому житті Харкова.

18-річна мисткиня популяризувала українську культуру: розписувала шопери портретами українських письменників, малювала ілюстрації до рядків із віршів Сергія Жадана та Михайля Семенка.

У 2022 році один із її малюнків увійшов до збірки ілюстрацій для альбому Браяна Мея, гітариста Queen.

Унаслідок російського удару КАБами по Харкову 30 серпня Вероніка загинула.

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