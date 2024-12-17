Лауреатом Премії Шевельова 2024 року став Мирослав Лаюк

Премію імені Юрія Шевельова за найкращу українську книжку есеїстики 2024 року отримав Мирослав Лаюк. Його відзначили за книгу "Бахмут".

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Імена переможців традиційно оголосили 17 грудня, в день народження мовознавця, історика української літератури, есеїста Юрія Шевельова. Церемонія відбулася в Києво-Могилянській бізнес-школі.

"Хоч ця книжка називається іменем міста, це — книжка про людей. Для мене книжки в цей час — це те, що робить фундамент. Іноземці, зокрема, кажуть, що ми хитка, невизначена країна. Книжки записують цей фундамент", – сказав у своїй промові Мирослав Лаюк.

Мирослав Лаюк виголошує переможну промову

Мирослав Лаюк - український письменник, викладач. Автор романів "Баборня", "Світ не створений", "Залізна вода", збірок поезій "Осоте!", "Метрофобія", "Троянда". Учасник поетичних фестивалів та літературних подій у Південній Африці, Австрії, Хорватії, Чехії, Литві, Польщі тощо. Його твори перекладено й опубліковано понад десятьма мовами.

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"Бахмут" – видана видавництвом Ukraїner книжка репортажів та есеїв про історію Бахмута, побут війни непоправні втрати та феномен пам’яті й забуття. Книга також увійшла до списку фіналістів Книги року BBC-2024.

"Бахмут" Мирослава Лаюка Ukrainer

"Книжка складається з двох частин. Перша частина репортажна, а друга – чиста бездомішкова есеїстика. Поєднання цих двох жанрів, на мій погляд, подіяло так, як мав на думку Аристотеля діяти третій жанр – трагедія", – зазначив на церемонії член Капітули премії, філософ, перекладач Олексій Панич.

Переможець отримав статуетку Бронзового Ангела, виготовлену скульпторкою Світланою Карунською, а також грошову премію та дипломом лауреата.

На Премію імені Юрія Шевельова 2024, крім Лаюка, претендували Юлія Буйських, "На захід від Бугу" (Видавництво 21), та Антон Санченко, "На чорноморській хвилі: 33 століття копаного моря" (Богдан).

Цьогоріч у межах премії була вручена спеціальна відзнаки Капітули Василеві Махну "за особливий голос в українській есеїстиці останніх двадцяти років і розбудову мостів культурного порозуміння".

Також під час церемонії вже вп'яте вручили спецвідзнаку Радіо Культура. Її отримав Станіслав Асєєв за книжку "Мельхіоровий слон, або людина, яка думала".

До складу Капітули Премії 2024 року увійшли: Володимир Єрмоленко, президент Українського ПЕН (голова Капітули), Оля Гнатюк, дослідниця, професорка НаУКМА та Варшавського університету, Олексій Панич, філософ, перекладач провідний науковий співробітник видавництва "Дух і Літера", Роман Веретельник, літературознавець, літературний критик, перекладач, Олег Коцюба, літературознавець, керівник видавничої програми Українського наукового інституту Гарвардського університету, Тамара Гундорова, літературознавиця, членкиня-кореспондентка НАНУ (Інститут Літератури), Ростислав Семків, письменник, літературознавець, літературний критик, перекладач, доцент Національного університету "Києво-Могилянська Академія", Оксана Хмельовська, журналістка, співзасновниця та редакторка культурно-видавничого проекту "Читомо", Андрій Бондар, письменник. есеїст, перекладач, лауреат Премії за 2021 рік, Андрій Павлишин, журналіст, історик, перекладач, лауреат Премії за 2022 рік, Олександр Михед, письменник, есеїст, перекладач, лауреат Премії за 2023 рік.

Про премію Шевельова

Премія імені Юрія Шевельова була заснована 2013 року. Присуджується раз на рік українському авторові за художню та наукову есеїстику. Нагорода носить ім'я мовознавця, який започаткував модерну українську есеїстику.

Лауреатами Премії минулих років стали Тарас Прохасько ("Одної і тої самої"), Андрій Портнов ("Історії для домашнього вжитку"), Костянтин Москалець ("Сполохи"), Олександр Бойченко ("Більше/менше"), Вахтанґ Кебуладзе ("Чарунки долі"), Андрій Любка ("Саудаде"), Володимир Єрмоленко ("Плинні ідеології"), Діана Клочко ("65 українських шедеврів. Визнані й неявні"), Тарас Лютий ("Культура принад і спротиву") та Андрій Бондар ("Ласощі для Медора"), Андрій Павлишин ("Нам і далі загрожує вічність"), Олександр Михед (2023, "Позивний для Йова. Хроніки вторгнення").