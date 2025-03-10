У прокат виходить біографічна драма про Мустафу Джемілєва "Киснева станція"

На великі екрани виходить біографічна драма "Киснева станція" про лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. У стрічці висвітлюється один зі знакових фрагментів його біографії.

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"1980 рік, СРСР. Багаторічний політичний в’язень Мустафа Джемілєв відбуває заслання у селищі Зирянка в радянській Якутії. Тут він працює на кисневій станції: щоденно наповнює іржаві балони киснем. Його повсякденна монотонна праця нагадує долю міфологічного Сізіфа, героя міфу Альбера Камю", – йдеться в описі стрічки.

Кадр з фільму

Творці фільму обіцяють показати глядачам маловідомі сторінки історії кримськотатарського народу, обрамлені у сюрреалістичну притчу. Головні герої сам Мустафа – дисидент, в’язень режиму, засланий за тисячі кілометрів від дому, та Сафінар – молода вчителька, яка живе звичайним життям і має зовсім інші плани на майбутнє. Втім доля зводить їх разом та піддає випробуванням.

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"Це історія про те, як любов стає викликом системі. Про кохання, що зароджується в умовах, де немає місця для людяності. І про вибір, який змінює не лише життя двох людей, а й історію цілого народу. Мустафа та Сафінар знаходять одне одного там, де немає ні надії, ні майбутнього – і це найсильніша історія, яку тільки можна розповісти", – коментує режисер фільму Іван Тимченко.

Кадр з фільму

Киснева станція у фільмі символізує не тільки фізичний простір, а й стан, де герої постійно "дихають страхом", а Мустафа Джемілєв надихає оточення та допомагає пригнічити сумніви у боротьбі за свободу.

Кадр з фільму

Дистриб’ютором картини в Україні виступила компанія B&H Film Distribution.